Геннадий Онищенко, президент Землячества донбассовцев в Москве: Наша конечная цель - возвращение Украины в состав Российского государства

О том, что знаменитый экс-главсанврач России, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко (кстати, выпускник Донецкого государственного медицинского института имени Горького) возглавил Землячество донбассовцев Москве, стало известно в пятницу вечером, 1 марта. (Ранее этот общественный пост занимал народный артист СССР, Герой Труда России и Герой ДНР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон - он скончался полгода назад, 30 августа 2018 года.) Мне сразу же удалось задать новому президенту несколько вопросов...

- Геннадий Григорьевич, всем понятно - заменить Иосифа Давыдовича, который многие годы возглавлял землячество, очень сложно. И все же - какие вы теперь ставите задачи - перед собой и вашей общественной организацией?

- ... Конечно же, конечная цель - это возвращение Украины в состав Российского государства, её интеграция... Потому что нигде - ни в какой там Европе - она никому не нужна, а если нужна - то как просто придаток, поставляющий на рынки дешевую непритязательную рабочую силу.

- А как вы собираетесь это сделать?

- Что?

- Возвратить Украину в состав России?

- Ну, как? Работать, работать... Объяснять, ездить. Рассказывать. В частности, есть у нас ещё Ассоциация землячеств Украины в России - это, примерно, два десятка областей, которые тоже сегодня имеют мощный потенциал. Это вот один канал.

Самый главный, конечно, канал - это обращение к нашим истокам, к нашей истории... Это нынче - трудно, и никто не упрощает ситуацию. Но - никуда от неё не денешься.

Геннадия Онищенко избрали главой Донецкого землячества в Москве вместо Иосифа Кобзона 00:00 00:00

- И ещё - когда был жив Иосиф Давыдович и когда он возглавлял это землячество, мы с ним ездили в составе его фронтовой бригады в Донбасс (он - 10 раз, мы - 9). Вы будете туда ездить?

- Я и без этого ездил, и сейчас собираюсь в марте поехать. Вот в связи с теми задачами, о которых я сказал. Так что это - неотъемлемая часть.

- А какие ещё задачи?

- Сегодня у нас аккредитован Донецкий медицинский университет, на очереди - строительный, далее - уже другие вузы, которые работают в Донецке.

- Это где аккредитованы?

- В системе Российского высшего образования. Следовательно, на основании этого они могут выдавать дипломы Российского образца.

Другая тема - это отдых детей Донбасса, особенно во время предстоящих летних каникул.

Там же - на заседании президиума нашего землячества, где меня избрали президентом - я также обозначил тему, которую мы в "Комсомольской правде" обсуждали. Я имею ввиду то, что сегодня над народом Украины висит угроза геноцида в связи с ростом эпидемии кори. Здесь мы должны помогать всей Украине, и в данном случае речь идёт о спасении украинского народа - ещё полгода никаких действий, и начнётся настоящая системная эпидемия, которая унесёт многие жизни. И сегодня это угроза и для России, и для других стран.

Мы должны - и обязаны - именно в данном случае протянуть руку помощи простым людям, над которыми буквально сегодня глумится незаконная преступное правительство, которое сейчас сидит на улице Банковая города Киева...