2019-03-02T11:33:25+03:00
Спорт

Александр Овечкин первым в истории НХЛ забросил 45 шайб в 10 сезонах

Рекорд был превзойден в победной игре "Вашингтона" с "Айлендерс"
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Александр Овечкин забросил 45-ю шайбу в сезоне.Александр Овечкин забросил 45-ю шайбу в сезоне.Фото: REUTERS
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Очередной победный матч "Вашингтона" в регулярном первенстве НХЛ стал новой вехой для капитана столичного клуба Александра Овечкина. Он отличился в победной встрече с "Нью-ЙорК Айлендерс", забросив шайбу на 45-й минуте игры.

"Кэпиталз" выиграли со счетом 3:1, а Овечкин после этого побил очередной рекорд. Александр стал первым в истории игроком в НХЛ, который забрасывал 45 шайб в 10 сезонах. Ранее Уэйну Гретцки и Майку Босси удавалось это в девяти сезонах. А у Марио Лемье и Марселя Дионна - по 8 таких сезонов.

Помимо Овечкина у "Вашингтона" в этой игре отличились Якуб Врана (44) и Никлас Бэкстрем (59). А у соперников на 3-й минуте счет открыл Том Кюнакль.

По итогам встречи первая звезда матча - это Александр Овечкин. Еще один форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов отметился результативной передачей. После этой игры у Овечкина в сезоне 75 (45+30) очков, а у Кузнецова - 59 (17+42) баллов за результативность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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