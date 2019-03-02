В метро составили портрет москвича: носит шапку, боится высоты, в отпуск - в Испанию

Когда едешь в метро и подключаешь бесплатный Wi-fi, то на экране всплывают вопросы и варианты ответов. В опросах "Максимателеком" участвуют в среднем по 500 тысяч человек. Посмотрим, что отвечало большинство.

В метро едут 63,8% коренных москвичей. У трети высшее образование. 43,8% ответили, что работают сами на себя, а не на дядю. А главное - любят свою работу.

Утро, как правило, начинается с кофе. Себя называют выспавшимися и не опаздывающими людьми. Хотя и спят всего 5-6 часов. И это "совы", а не "жаворонки".

Отношение к приметам

Большинство в подземке переписываются в соцсетях, чаще используют "Вконтакте" и "Инстаграм". Оно и понятно - читающие книги не участвуют в интернет-опросах. И жалуются на смартфоны, что они разряжаются на морозе. Радио москвичи уже почти не слушают, только в машине, большинство игнорирует и телевизор. Поэтому, наверное, и выбрали вариант ответа "кто это?", когда речь зашла о певцах Элджее и Pharaoh. Хотя нет, просто москвичи признались, что любят слушать рок, а не современный репчик. И даже в самом сложном выборе "Киркоров или Басков" выбрали первого. Кстати, москвичи не большие любители прекрасного - музеи посещают несколько раз в год, а вот кинотеатры - несколько раз в месяц.

Кстати, москвичи не большие любители прекрасного

Учиться москвичи не перестают, ходят на курсы английского языка. Но 54,1% проигнорировали семинар Тони Роббинса, а 33,2% вообще не знали кто это. А это тот самый бизнес-тренер, который в Москве собрал "Олимпийский", билеты были по 30 тысяч рублей, а он банально советовал пробовать "снова и снова", если что-либо не получилось с первого раза. Кстати, в школе москвичи любили учить математику и историю. И 45,7% верят в существование инопланетян, как и певица Катя Лель, которая недавно вообще заявила, что после встречи с ними лишилась зубов.

В отпуск москвичи предпочитают лететь в Испанию или Грецию, только на третьем месте - в Крым. При этом, несмотря на вечные пробки, в аэропорт все же едут в такси, а не на "Аэроэкспрессе". Кстати, своих машин нет у 59,3% москвичей, которые едут в метро. Летом на велосипеды пересаживаются только 3,5%, все же 73,6% продолжают добираться на работу в метро.

Выбор транспорта в аэропорт

Москвичи не стесняются носить шапку, татуировок нет у 68,2%, почти столько же людей не курит. Любят футбол, молочный шоколад. Больше нравятся русские пельмени, чем итальянская пицца и французские круассаны. И если нужно выбирать среди наших салатов, то в приоритете "Оливье", а потом уже "Селедка под шубой". Окрошку готовят на квасе, а не на кефире. Посуду моют руками - 73,1%, в посудомоечной машине - 16,4%, вообще не моют - 10,5%. В магазинах 58,7% читают этикетки перед покупкой продуктов.

Альфонсов становится меньше

С любовью у пассажиров сложновато - 58,7% ответили, что не в браке, День Святого Валентина не отмечали 50,4%. Знакомиться в метро - 56,5% не будут никогда, хотя и верят в вечную любовь. Важнее всего в будущем избраннике - ум и чувство юмора. Кстати, большинство смотрит "Comedy Club", любителей КВН стало меньше. И, похоже, что альфонсов становится меньше - москвичи ответили в опросе, что за ужин должен платить мужчина. Хотя и признаются, что чаще стараются кушать дома.

Важнее всего в будущем избраннике - ум и чувство юмора

В Москве ежегодно строят высотные офисы и жилые дома, а москвичи, оказывается, боятся высоты. Еще, конечно, насекомых и стоматологов. Зато не боятся выиграть 100 миллионов рублей, москвичи уже знают куда бы они их потратили. Во-первых, купили бы квартиру или виллу, во-вторых, сделали бы вклад в банк, чтобы проценты росли. И даже с такой суммы немного бы отдали на благотворительность. Но, например, взять собаку или кошку из приюта готовы только 37,4%.

Отношение к фастфуду

Идеальный вечер пятницы - дома под одеялом или поездка за город. И самое главное - 60,1% москвичей признались, что они счастливы. Это даже понятно по оптимистическому выбору цвету зебры. На этот вечный вопрос: белая с черными полосками или черная с белами полосками, 59% москвичей говорят, что белая.