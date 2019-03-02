В Москве студент, который пытался вернуть украденный у него кошелек, получил 12 ножевых ранений в драке у ночного клуба

«Родился в рубашке»: так врачи московской больницы Боткина говорят о 20-летнем Алексее Негодуеве, который чудом выжил, получив 12(!) ножевых ранений. Хирурги шили парня двое суток и диву давались: нож прошел в 2 миллиметрах от позвоночника, в 3 миллиметрах от печеночной артерии (задень ее и за две минуты наступила бы смерть. Ред.). Но без серьезных травм не обошлось. Парню удалили желчный пузырь и часть легкого, повреждены печень и одна из почек. Медленно, но уверено Леша идет на поправку. Говорить ему тяжело, но молчать еще сложнее.

- Хочу, чтобы такие же парни как я посмотрели, чем может закончиться поход в клуб и не повторяли моих ошибок. Мог бы отмотать назад: остался бы дома, - рассказал «Комсомолке» Алексей.

Все произошло в ночь на 15 февраля в самом центре Москвы в ночном клубе ChesterfieldBar на Новом Арбате. С двумя друзьями Леша пришел туда отдохнуть. Танцы, кальян алкоголь: стандартная программа для таких заведений. В разгар гулянки ребят за свой столик пригласили трое незнакомцев.

- Они были общительные и не вызывали никакого подозрения. Мы разговаривали, но и в какой-то момент один из них взял мой кошелек, который лежал на столике. Мы с моими друзьями все это видели и побежали за ним, - рассказал Алексей.

Мужчину они настигли у входа в заведение. К тому времени двое его друзей тоже были на улице. Там и началась драка: трое на трое. Леше в противники достался тот самый парень, который взял его кошелек. Возвращать чужое он не собирался и драться по-мужски тоже. Стоило Леше на секунду повернуться к нему спиной, (в этот момент его окликнул друг, получивший сильный удар в шею Ред.) как он достал из кармана нож и начал наносить ему удар за ударом в спину. На помощь к парню бросились очевидцы и охранники клуба. Но отморозка было не остановить.

- Кто-то распылил ему в лицо перцовый баллончик. Только после этого он притих. Но ненадолго. Все пытались помочь парню, который истекал кровью и в этот момент он вместе с друзьями сбежал, - рассказал «КП» посетитель клуба москвич Роман Жирков.

По словам очевидцев, скорая приехала только через 15 минут. Леша попал в реанимацию, где ему сделали две сложнейших операции.

Хирурги шили парня двое сутокФото: Личный архив

Полицейские в это время искали преступника. Задержали его недалеко от места ЧП, в одном из московских дворов. Сейчас Им 25-летний казах Аблайхан Ипурханов задержан. Шок, но оказалось, что безработный мужчина именно в тот день приехал в Москву из Казахстана. Крупную сумму денег в кошельке студента он заметил еще в раздевалке, когда парень на секунду открыл его, чтобы положить номерок.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкции статьи предусматривают до 8 лет лишения свободы, - сообщил «КП» источник в правоохранительных органах.

Тот самый кошелек родственникам Алексея вернули. Его изъяли во время задержания. Вот только денег внутри не было.

- Леша должен был делать платеж по кредиту поэтому в кошельке было 70 тысяч рублей. Вернули его нам без денег, - рассказала «КП» брат пострадавшего студента Александр Негодуев. – Но деньги это все ерунда. Мы надеемся на честное расследование, хотя уже сейчас понятно, что оперативности в работе не хватает. Прошло уже две недели. Леша уже дал интервью «Комсомолке» при этом полицейские до сих не опросили его. Странная ситуация, согласитесь.

Леша попал в реанимацию, где ему сделали две сложнейших операцииФото: Личный архив

Много вопросов у родственников парня и к сотрудникам охраны. Почему пятеро амбалов, которые следят за порядком в клубе, не заметили ограбление и в драку вмешались слишком поздно? Добиться ответа на резонные вопросы не могут и журналисты. Комментарий руководства заведения из серии: «моя хата с краю, ничего не знаю».

- Мы не можем прокомментировать ситуацию и лишь помогаем следствию. Дело в том, что все произошло не в нашем клубе, а возле него, - заявили в администрации ночного клуба «Честерфолд».

«Комсомолка» будет следить за расследованием этого уголовного дела.