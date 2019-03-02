Многодетные семьи Мордовии получат информационную поддержку

В Республике Мордовии насчитывается больше 6000 многодетных семей. Известно, что из них материнский капитал получили лишь 84%. Остальные либо не знают об этой возможности, либо не хотят собирать документы на получение сертификата. По мнению Центра поддержки и защиты детства, это говорит об отсутствии у многодетных полной информации о предоставляемых им субсидиях, льготах и компенсациях.

Такая картина, отсутствие полной и актуальной информации о материальной поддержке со стороны государства, замечена не только по отношению к материнскому капиталу, но и к другим предлагаемым в республике социальным мерам. В связи с этим «Центр поддержки и защиты детства» при содействии Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия запустил проект «Консультант для многодетных».

– В нашем регионе существует комплекс программ по поддержке семей, воспитывающих трёх и более детей. Это выделение земельного участка, жилищные субсидии, льготы при взятии ипотеки… Но, к сожалению, некоторые мамы и папы не знают о своих правах. Наш проект «Консультант для многодетных» создан для того, чтобы восполнить этот пробел, – подчёркивает руководитель Центра поддержки и защиты детства, член Общественной палаты Республики Мордовия Ольга Веретенникова.

При этом в Республике Мордовия существуют как долгосрочные меры поддержки, так и сезонные, например, пособия к школе, подарки к новогодним праздникам, билеты в музеи и походы в парк, пособия к Пасхе. В информационных материалах проекта будет рассказано и о тех, и о других мерах.

Желающие могут получить консультацию как лично, заглянув на приём к юристу в центр по предварительной записи, так и по телефону. По темам, которые чаще всего вызывают вопросы, созданы и выложены на официальной страничке центра в Youtube 14 вебинаров. Среди затронутых в них тем: социальная выплата на частичное или полное погашение кредита при рождении детей, ежемесячная компенсация расходов на оплату коммунальных услуг, ежемесячная денежная выплата на транспортные расходы учащимся.

Чтобы охватить как можно больше семей, сотрудники центра планируют посетить с семинарами 22 района республики. Организаторы планируют, что получат и обратную связь через анкетирование. Участники семинаров поделятся, какими государственными льготами и услугами они уже пользуются и что из этого считают наиболее полезным.

– Качественные результаты по итогам проекта появятся в цифрах статистика на 1 июля 2019 года и 1 января 2020 года. Надеемся, что увеличится количество обращений в министерство социальной защиты за мерами государственной поддержки. Тем самым увеличится и количество семей, которые эти меры получат, в том числе сертификаты на материнский капитал, – высказываются в Центре поддержки и защиты детства.

Проект «Консультант для многодетных» поддержан Фондом президентских грантов и рассчитан до конца июня 2019 года, но его организаторы уверены в актуальности для многодетных семей собранного материала и далее. Так если будут меняться условия и порядок получения определенной социальной меры, а также вноситься любые другие изменения в ходе её предоставления, это будет отражено в информационных материалах. Если проект немного корректировать со временем, то он будет востребован и в дальнейшем, уверены в Центре поддержки и защиты семьи.