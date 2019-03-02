Детям из неблагополучных семей в сибирских сёлах помогают открывать мир

По заснеженной улице бежит мальчишка лет шести. На нём расстегнута куртка больше его на два размера – с плеча старшего брата, из-под неё торчит рубашка, на голове нет шапки и только видно клок спутанных волос. У парня есть родители, но им просто некогда заниматься детьми. У них социально-неблагополучная семья.

Причины появления на улицах детей, которые гуляют сами по себе, разнообразны. Это может быть пьянство отца или матери, безработица, тяжёлое заболевание, в том числе психологическое, а также нестабильные семейные отношения. Пока родители погружены в свои проблемы, дети заботятся о себе сами – как могут. Они, конечно, не ходят голодные, хотя и такое бывает, но зачастую не следят за своим внешним видом, пренебрегают личной гигиеной, ведут себя отчужденно в обществе. В дальнейшем это приводит к химическим зависимостям, психическим проблемам и трудностям в обучении. Подчас именно эти дети потом попадают в криминальное сообщество.

Сотрудники католического центра «Каритас Преображенской Епархии в Новосибирске» уверены, что выйти из замкнутого круга ребёнку могут помочь общественные организации. С ноября 2018 года «Каритас» при поддержке Фонда президентских грантов запустил программу «Социальная интеграция детей из малых городов и сел». В этих отдалённых поселениях организация создаёт детские клубы, которые оказывают социальную и педагогическую поддержку юным сибирякам. Сейчас в программе участвуют три клуба из Нижнего Тагила, Юрги и села Славянка.

– Мы объединили эти клубы неслучайно, ведь в маленьких городах и в сельской местности у людей меньше возможности получить помощь, устроиться на высокооплачиваемую работу, поступить в вуз, приобщиться к культурной жизни. А мы хотим поддержать ребят, помочь им взрослеть, развиваться, узнавать новое, а также открывать для себя мир, – подчёркивают сотрудники «Каритас».

Дети танцуют, поют, создают театральные постановки, выполняют домашнее задание – всё как в обычных кружках по интересам или группе продлённого дня. Фото: sibcaritas.ru

На данный момент в клубы ходят 75 детей разного возраста. В планах туда подтянуть ещё около 55 подопечных. Сейчас они осваивают самые обычные бытовые навыки: учатся делать заплатки, пришивать пуговицы, а также гладить, мыть посуду, протирать пыль, делать влажную уборку. Кроме того они изучают приготовление простых домашних блюд, например, варят гречневую кашу, чистят картофель, крутят котлеты. При этом начинают разбираться в тех продуктах, которые им понадобятся для приготовления того или иного блюда.

В детских клубах не обходится без игр. Между занятиями подопечные «Каритаса» активно занимаются физкультурой, например, сейчас с удовольствием выходят на лёд, чтобы побороться за шайбу. Хоккей завоевал сердца не только мальчиков, но и девочек. Кроме того дети танцуют, поют, делают театральные постановки – всё как в обычных кружках по интересам или группе продлённого дня.

– Это кажется, что игра для развлечения. На самом деле это тщательно спланированная педагогами развивающая деятельность. Игра помогает выявить эмоции человека, а затем учит его управлять ими, – поясняют в «Каритасе».

Детский клуб – это не только место встреч детей с педагогами. Это ещё и площадка для разрешения семейных проблем. Именно сюда приходят родители за советом и помощью. За три месяца существования программы было проведено 7 семейных мероприятий, 61 индивидуальная консультация для родителей, 14 раз сотрудники приходили в семьи с патронажем.

– Но все ещё впереди, – уверяют в «Каритасе». – Летние каникулы наши подопечные проведут в большом городе. Многие из них впервые будут путешествовать по железной дороге. Они познакомятся с жизнью мегаполиса: зайдут внутрь больших торговых центров, побывают в кинотеатрах, будут смотреть спектакли в театре и посетят несколько музеев. Мы ожидаем, что после поездки у ребят появятся новые планы на будущее.