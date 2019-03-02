2019-03-02T16:37:02+03:00
Общество

Греф выгоняет бомжей

Бродяги устраивают в круглосуточных отделениях Сбербанка "пивнушки" и ночуют у банкоматов
Ольга ЛИБГАРДТ
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В случае обнаружения подозрительных лиц в зоне самообслуживания банк вызывает частные охранные организации или наряд полицииВ случае обнаружения подозрительных лиц в зоне самообслуживания банк вызывает частные охранные организации или наряд полицииФото: Иван ВИСЛОВ
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Сбербанк под руководством Германа Грефа взялся за бомжей. Бороться с бродягами, ночующими в круглосуточных отделениях по Московской области, будут радикально.

Жители Подмосковья начали жаловаться на бездомных, которые устраивают в круглосуточных отделениях "пивнушки" и остаются там на ночлег. Сбербанк пообещал, что будет выгонять бомжей на улицу. Как заявили в кредитном учреждении, бомжи "портят имидж компании", пишет газета "Подмосковье сегодня".

Как сообщили в управлении маркетингом и коммуникациями ПАО "Сбербанк", безопасность офисов банка обеспечивается круглосуточно, все они оборудованы кнопками экстренного вызова полиции. В случае обнаружения подозрительных лиц в зоне самообслуживания банк вызывает частные охранные организации или наряд полиции.

Круглосуточные отделения Сбербанка полюбили не только подмосковные бродяги. Шокирующий случай произошел в Астрахани. Местная жительница пришла снять деньги, а увидела сексуальную сцену. Она засняла соитие бомжей на телефон. "Вот чем у нас занимаются у нас в Астрахани", - подписала видео автор записи, которую она выложила в Youtube.

Парочка бомжей перекрыла своими телами пути к банкоматам, помешав обладательнице банковской карты зайти в здание и снять деньги. Свидетельница любовных утех стала угрожать людям без комплексов бейсбольной битой. Она потребовала от бомжей прекратить разврат. Бродяги не сразу, но послушались девушку. Дама стала неторопливо надевать исподнее, а ее кавалер быстро ретировался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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