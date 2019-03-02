2019-03-02T17:44:18+03:00
Общество

Российская элита токсична, берегитесь ее

Почему в самом деле стоит ограничить доступ в элитные рестораны простым людям
Евгений АРСЮХИН@radio_kpобозреватель
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Илона Столье предложила ограничить доступ в элитные рестораны «нищебродам»Илона Столье предложила ограничить доступ в элитные рестораны «нищебродам»Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Актриса Илона Столье, бывшая жена депутата Госдумы Виталия Южилина предложила ограничить доступ в элитные рестораны «нищебродам». «Я считаю, что вход в некоторые рестораны должен быть просто ограничен. Как бы грубо это не звучало, но в элитных заведениях нищебродам не место. Люди должны иметь право спокойно отдохнуть за свои деньги, а не лицезреть быдло», - сказала она.

Полностью поддерживаю. С одной поправкой. Слова «нищеброды» и «быдло» я бы заменил на «нормальный человек». И вслед за Столье повторил бы: не ходите, нормальные люди, в так называемые элитные рестораны и прочие пафосные места. Если для этого надо принять закон (бывшей жене депутата виднее), то не помешал бы и закон. Российская элита токсична. Нужно законодательно оградить здоровых, нормальных людей, тружеников от российской элиты. Так мы решим сразу две задачи. Во-первых, сохраним в чистоте народ. Во-вторых, ускорим естественный процесс самораспада и деградации российской элиты, что, несомненно, послужит вящей славе России.

О том, что сделало нашу элиту токсичной, поговорим как-нибудь в другой раз. Сейчас коснемся более глубинного и важного вопроса: что такое на самом деле так называемые элитные рестораны, клубы и прочие биеннале. Для чего они существуют, и какую функцию выполняют в современном народном капиталистическом хозяйстве. Поняв это, мы тем лучше поймем, почему элите надо оставить элитное.

Все мы слишком хорошо знаем, что такое неравенство доходов. В некой неуловимой части оно оправданно и даже диктуется природой. Я ленив, ты работящий, стоит ли удивляться, что ты богаче меня. Но это только в некоторой части. То, что мы видим в России и прочих похожих государствах является карикатурой на естественный порядок вещей. Природа же не любит перекосов. Если в одной части, скажем, водопровода, слишком много воды, а в другой слишком мало, создается давление, которое стравливает лишнюю воду и сбрасывает излишек.

В экономике точно так же. Вы не задумывались, почему люди с очень высокими доходами не так богаты, как могли бы быть? Вы не задумывались, как нормальная семья живет на 50 тысяч, а рядом топ-менеджер не может прожить на 500? Не хватает ему?

Дело в том, что в экономике существуют механизмы стерилизации излишков у тех, кто зарабатывает выше некоего уровня. Что значит «выше уровня», где этот уровень? Точно вам, конечно, никто не проведет черту, но проходит она там, где доход отрывается от трудозатрат и более с ним не связан. В норме человек получает примерно пропорционально своему труду. На очень высоких доходах эта пропорциональность ломается. Не существует труда, который оправдал бы доход, например, в миллион долларов в месяц. Если, конечно, человек не живой экскаватор или не Эйнштейн. Здесь-то и включается механизм стерилизации сверхдоходов.

Работает он по-рыночному, через бизнесы и сервисы, которые созданы для этой и только для этой задачи. Это те самые элитные рестораны, клубы, фитнес-центры, магазины – всего не перечислить. Их функция одна и только одна, стравить лишние деньги и более равномерно распределить их по экономике. Официанты в элитных ресторанах – обычные люди, как и повара, консьержи и проч. Они получают зарплату. С этой зарплатой они идут в обычные магазины. У ресторанов есть поставщики, это обычные фермеры. Так сверхдоходы клиентов ресторана частично (не забудем хозяина ресторана) возвращаются в нормальный мир.

В глазах самой элиты все это выглядит несколько иначе. Свою обязанность они видят в престижном потреблении (термин вполне экономический, а не моральный или нравственный, как вы могли бы подумать). Престижное потребление и есть зримый признак принадлежности к элите. Поэтому потребление должно быть дорогим. Как так выходит, что умные вроде бы, взрослые люди играют в понты престижного потребления? Почему они оказались достаточно ловки и хитры, чтобы стать элитой, но недостаточно умны, чтобы не играть по ее странным правилам? Не знаю, но факт, что в эту ловушку попадались и европейские феодалы, и русские дворяне, и буржуа периода первоначального накопления. И если вам будут рассказывать, что современные западные капиталисты не таковы, они много жертвуют, летают в эконом-классе и штопают носки – верьте только отчасти. Элита может быть прямо запретна для общения, как в России, или условно приемлема, как на Западе, но элита есть элита.

И представим теперь, что в ресторан, где элита поглощает лобстеров и выравнивает пропорции в экономике приходит человек с заработанными им деньгами. Это ужасная ситуация, потому что они-то их не заработали, а вы-то да. Вы отдаете эквивалент своего труда, времени и здоровья, а они-то нет. Что делать вам в совете нечестивых? Зачем вам сражаться голыми руками с автоматчиками? Кому и что вы доказываете?

Мир элиты должен быть отделен от мира людей невидимой стеной. Я категорически не приветствую телешоу, в которых страна (то есть нормальные люди) вникают в чудовищные перипетии жизни элиты. Об этом хорошо снимать художественные, обобщающие кинополотна вроде «Волк с Уолл Стрит». Там видна история от начала до конца, от надежд до падения. На телешоу мы видим ад в его повседневной жизни, ад в моменте, и это не очень поучительно.

Единственное, что бы я добавил к предложению актрисы – я бы сделал стены элитных ресторанов стеклянными, и разместил бы вокруг них места для зрителей. Туда можно водить, например, школьные экскурсии. Учитель на наглядных примерах показал бы ученикам, куда приводят мечты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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