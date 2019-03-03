Брэд Питт злится на Анджелину Джоли за то, что она не позволила ему выбрать университет для сына

Совсем скоро старший сын Анджелины Джоли покинет родной дом и отправится учиться в университет. Сначала 17-летний Мэддокс собирался поехать за образованием в Южную Корею и поступить в университет Сеула. Но затем он все же выбрал американский вуз и подал документы на обучение в университет Нью-Йорка. Последние пять месяцев Анджелина активно помогала сыну определиться с выбором учебного заведения. А вот Брэда Питта актриса постаралась отсечь от этого процесса.

Источник американского портала HollywoodLife.com рассказал, что Брэд был бы счастлив помочь сыну сделать этот важный выбор. Но Анджелина не дала ему ни одного шанса. Джоли дала понять экс-супругу, что отлично справится с родительскими обязанностями сама, а мнение Питта, мол, никого не интересует.

- Брэд очень рад за Мэддокса и гордится им, но он хотел бы принимать больше участия в его судьбе. Как и в судьбе остальных детей, - рассказал инсайдер. По его словам, Брэд чувствует себя вытесненным из жизни детей.

Старший сын актрисы Мэддокс (слева) поступил в Нью-Йоркский университет.

Как подсчитали американские СМИ, Брэд Питт не появлялся на публике со своими детьми больше 900 дней. Несколько месяцев назад актер подписал мировое соглашение об опеке со своей бывшей женой Анджелиной Джоли, и теперь может встречаться с наследниками по согласованному с ней графику. Неизвестно, как знаменитая пара поделила шестерых детей – вероятно, они договорились об опеке «50 на 50», когда Брэд может проводить с ними столько же времени, сколько и Анджелина. Но совершенно очевидно, что он не может наслаждаться общением с наследниками в полную силу. Как сообщает портал Radaronline.com, с того момента, как Джоли подала на развод, Брэд ни разу не выходил вместе с детьми на улицу. Актер не может пойти с отпрысками в кино или на прогулку, как это постоянно делает его экс-супруга. И в этом западные таблоиды винят Анджелину – мол, хотя соглашение об опеке и подписано, актриса продолжает вставлять палки в колеса бывшему мужу и делает все, чтобы испортить его отношения с детьми.

Бракоразводный процесс голливудской пары длится уже два года, и лишь недавно Питт получил возможность проводить время с детьми. Наследники теперь могут навещать отца гораздо чаще и даже оставаться у него ночевать, правда, под присмотром социального работника. Но Брэд рад и этому – для него важна любая возможность увидеться с ними. Актер уже два года не пьет и ведет здоровый образ жизни.

Когда закончится развод Джоли и Питта (напомним, он длится с сентября 2016 года), пока неизвестно. Кроме разногласий по поводу опеки (которые теперь улажены), развод затягивает еще и финансовый вопрос. Экс-супруги никак не могут поделить совместное имущество, так как они не заключили брачный контракт, когда сыграли свадьбу в 2014 году. На кону 400-миллионное состояние, и его Джоли и Питту еще предстоит разделить.