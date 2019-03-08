2019-03-08T09:43:10+03:00
Происшествия

Судебные приставы выставили актера Сергея Фролова с семьей без теплых вещей из арестованной квартиры

Звезде "Квартету Ы" больше некуда идти
Ольга АНТОНОВА
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Сергею Фролову негде жить с семьей сейчасСергею Фролову негде жить с семьей сейчасФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В сложную ситуацию попал актер "Квартета Ы" Сергей Фролов после того, как судебные приставы накануне выставили его вместе с женой и ребенком из квартиры на Дмитровском шоссе, в которой он жил. Исполнители провели опись имущества и попросили актера покинуть квартиру, а когда тот отказался это сделать, выставили силой. Сейчас Фролов планирует снять побои, написать заявление в прокуратура с просьбой провести проверку законности действия приставов. Сам Фролов на видео, который повесил его друг в ФБ объяснил, что его жене Наталье Грановской с ребенком даже не дали возможность взять теплые вещи, а просто выставили из квартиры. Идти им некуда и что дальше делать, тоже пока непонятно.

Эта неприятная история с судами для Фролова началась после смерти матери. Выяснилось, что незадолго до смерти пожилая женщина взяла кредит в микрофинансовой организации на 600 тысяч рублей, не смогла с ним вовремя расплатиться и снова оформила займ - теперь уже на 1,2 миллиона рублей под залог недвижимости.Через два месяца после подписания договора она умерла.

Мужчина нанял юриста и обратился в суд с требованием признать кредитный договор недействительным, однако проиграл. Квартиру продали жительнице Нижнего Новгорода.

По мнению Фролова, его мать стала жертвой мошенников: незадолго до истории с кредитами она почти перестала общаться с семьей, у нее появились странные друзья, которые регулярно занимали у нее деньги. Кроме того, после ее смерти актер нашел в квартире пакет с психотропными препаратами.

Актер сообщил, что написал заявление в полицию и надеется на возбуждение уголовного дела.

А тем временем, актер театра «Квартет И» Камиль Ларин пообещал связаться с актером Сергеем Фроловым и выяснить, причастны ли к выселению артиста из квартиры «черные риелторы».

«Конечно, какую-то помощь мы окажем. Надо просто понять, что там случилось. Действительно ли там есть «черные риелторы». Мы обязательно выйдем на связь с Сергеем Фроловым, поймем, что случилось, и как-то попытаемся решить этот вопрос», — пообещал Ларин.

Актёр Сергей Фролов рассказал, как его выселили из квартиры из-за долгов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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