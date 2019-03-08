2019-03-08T10:04:43+03:00
Звезды

"Как новая песня, так новый возлюбленный": фанаты Ольги Бузовой упрекнули ее в"дешевом" пиаре

Звезда вновь сфотографировалась с мужчиной и дала понять, что между ними чувства
Ольга АНТОНОВА
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фанаты Ольги Бузовой упрекнули ее в"дешевом" пиарефанаты Ольги Бузовой упрекнули ее в"дешевом" пиареФото: Иван МАКЕЕВ
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Как только Ольга Бузова презентует анонс новой песни, в ее инстаграме появляется интригующее фото с каким-то незнакомцем, к которому она испытывает нежные чувства. Так было с Тимуром Батрутдиновым в начале певческой карьеры, фото с мужской рукой, которую обнимал звезду и как бы говорил о большем появилось перед презентацией песни "Люди не верили", и вот накануне 8 марта девушка вновь запостила снимок, где с любовью смотрит на высокого незнакомца. Правда, лицо мужчины ведущая "Дом-2" почему-то закрыла смайлом, зато добавила интригующую подпись: "Я ещё никогда так сильно не ждала 8 марта.До начала истории всего один...#поцелуй на балконе".

Стоит полагать, что именно так, "Поцелуй на балконе", будет называться новая песня Ольги Бузовой. И, скорее всего, записана она вместе с певцом Лешей Свик @alex_svik, которого и опознали на снимке в красной толстовке.

Фанаты в комментариях уже написали, что любая история хороша пока свежа, а это уже повторяющийся пиар.

"Ну сколько можно постить каких-то непонятных мужчин? Ваши песни и так слушают, а это все какой-то дешевый пиар", " Оленька, цените себя больше, тогда и лица мужчинам закрывать не придется", " Оля, очень ждем новую песню и пусть у вас случится любовь!", - написали фолловеры.

buzova86buzova86
Я ещё никогда так сильно не ждала 8 марта До начала истории всего один...#поцелуйнабалконе
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ИСТОЧНИК KP.RU

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