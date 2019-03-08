"Как новая песня, так новый возлюбленный": фанаты Ольги Бузовой упрекнули ее в"дешевом" пиаре

Как только Ольга Бузова презентует анонс новой песни, в ее инстаграме появляется интригующее фото с каким-то незнакомцем, к которому она испытывает нежные чувства. Так было с Тимуром Батрутдиновым в начале певческой карьеры, фото с мужской рукой, которую обнимал звезду и как бы говорил о большем появилось перед презентацией песни "Люди не верили", и вот накануне 8 марта девушка вновь запостила снимок, где с любовью смотрит на высокого незнакомца. Правда, лицо мужчины ведущая "Дом-2" почему-то закрыла смайлом, зато добавила интригующую подпись: "Я ещё никогда так сильно не ждала 8 марта.До начала истории всего один...#поцелуй на балконе".

Стоит полагать, что именно так, "Поцелуй на балконе", будет называться новая песня Ольги Бузовой. И, скорее всего, записана она вместе с певцом Лешей Свик @alex_svik, которого и опознали на снимке в красной толстовке.

Фанаты в комментариях уже написали, что любая история хороша пока свежа, а это уже повторяющийся пиар.

"Ну сколько можно постить каких-то непонятных мужчин? Ваши песни и так слушают, а это все какой-то дешевый пиар", " Оленька, цените себя больше, тогда и лица мужчинам закрывать не придется", " Оля, очень ждем новую песню и пусть у вас случится любовь!", - написали фолловеры.