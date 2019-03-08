Звезда "Миража", которую муж обокрал после свадьбы: "Он оказался альфонсом и кормил первую семью"

Звезда группы "Мираж" Светлана Разина была замужем два раза, и рассчитывала, что в третий раз - это уже навсегда. Однако, через полгода после свадьбы Борис Карпов сбежал вместе с деньгами и кадиллаком. Сначала просто не брал трубки, потом выяснилось, что он задолжал большие деньги кредиторам, потом всплыла бывшая супруга, которая заявила, что он постоянно приезжал к ней в Рязань и связи не обрывал, а потом, что в Белорусь он сбежал, чтобы купить дом для проживания с бывшей женой. Разина чувствует себя опустошенной и обманутой и уже подала на развод. Разина вспоминает, что еще два месяца назад Борис клялся ей в любви и рассказывал, какой ремонт он сделает в загородном доме артистки.

— Обрел счастье в виде любимой женщины. Это раз. Ну и учитель — это два. Говорю, научила меня сваркой пользоваться, дрова рубить, доски шкурить, тромбы крутить. Я ведь ничего не умел. Я умел только языком работать, - признавался он тогда журналистами.

Однако, позже вскрылось, что Карпов лгал. Он вел двойную жизнь, продолжая ездить к своей прошлой супруге Светлане в Рязань и помогать ей материально. Вскрылось все случайно. Разина случайно прочла любовную переписку Бориса с экс-супругой.

— Потом выяснилось, что вот эти длительные командировки, это было посещение родного города, и родной квартиры, и бывшей жены в Рязани. Которой он говорил, что потерпи малыш, мы скоро будем вместе! И даже назначил дату. В принципе под эту дату, это день его рождения, 10 марта. Под эту дату он всю эту историю и устроил. То есть собрал свои вещи уже в феврале, взял мою машину и вместе с ней на моей машине поехал искать себе домик в Белоруссии, - рассказала звезда "Миража" в интервью "Пятому каналу".

Машину Карпов пообещал отремонтировать за границей, но никакого ремонта так и не сделал. Светлана признается, что получает угрозы от неких людей, которые якобы чинили авто артистки. Они-то и выставили ей счет в две тысячи евро — это почти 150 тысяч рублей. Несколько недель артистка не знала, где ее дорогой внедорожник. В итоге авто оказалось в Белоруссии. Где при этом сам Карпов- неизвестно. Полиция ищет горе-супруга, пока Разина готовит документы на развод. И признается, что вряд ли теперь еще соберется замуж. Обожглась надолго.

— Он учил меня говорить «мы», «это все наше», «это мы». Не «ты сделаешь», а «мы сделаем»! Не «ты посадишь», не «построишь», а «мы построим». И в результате это «мы» через буквально месяца два после женитьбы превратилось в диван, и в телевизор!- говорит певица.

По словам Разиной, Карпов жил за ее счет и наживался на имени звезды 90-х.

— Ушел он в половину в моих вещах! У него не было своих вещей! Он пришел ко мне в одних джинсах и свитере. Без машины. Без всего, - добавляет она.

Напомним, первым супругом певицы стал продюсер «Миража» и «Феи» - Валерий Соколов. Светлана прожила с ним несколько лет. В этот период родилась дочь Светланы Разиной - Алиса. Вскоре у певицы начался новый роман. Второй муж Светланы Разиной - Стас Христов (концертный директор).

Первый супруг Разиной Валерий Соколов.Фото: Первый канал

В 2017 году выяснилось, что именно он и мог быть отцом Алисы, так как Светлана имела близость с ним, будучи еще в первом браке. Впоследствии певица жила в гражданском браке с диджеем Георгием, который был младше ее на 15 лет. Вскоре и эти отношения распались. Третьим, гражданским мужем Светланы Разиной стал бизнесмен из Тюмени по имени Андрей.