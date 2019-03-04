Жители малых городов российского Севера смотрят фильмы международного кинофестиваля

Увидеть фильмы с международного кинофестиваля, познакомиться с современным «некоммерческим» авторским кино, поучаствовать в дискуссиях - жителям небольших городов, особенно на Севере, такой шанс выпадает очень редко. Изменить ситуацию решили организаторы Международного кинофестиваля стран Арктики «Arctic open».

В декабре 2018 года его уже во второй раз провел поморский культурный фонд “Берегиня” при поддержке фонда Президентских грантов.

Девиз фестиваля - "Чтобы Арктика стала ближе". Причем организаторы надеются не только приблизить внимание общества к проблемам Арктического региона, но и сделать искусство - ближе для жителей отдаленных городов русского Севера.

В кинофестивале «Arctic open» приняли участие кинематографисты восьми арктических стран - России, Дании, Швеции, Норвегии, Канады, США, Исландии и Финляндии. В конкурсной и внеконкурсной программах представили как современный кинематограф России и стран Арктической восьмерки, так и малых коренных народов Севера. 64 фильма смогли увидеть более 5 тысяч человек в Архангельске, Северодвинске и Новодвинске. Зрители смогли пообщаться с авторами картин, а молодые режиссеры - принять участие в питчинге и представить свои работы перед потенциальными инвесторами.

Возвращение в страну поморов.Фильм Возвращение в страну поморов повествует о быте русского севера в настоящее время.

Но четырьмя днями фестиваля «Arctic open» не ограничивается. С февраля по апрель лучшие работы могут увидеть жители 10 районов Архангельской области.

– Киномарафон – это эхо кинофестиваля «Arctic open», он проходит во второй раз и благодаря гранту позволяет совершенно бесплатно продемонстрировать современное кино в удаленных северных районах. Можно сказать, что киномарафон — своеобразная форма альтернативного проката, – говорит директор Поморского культурного фонда «Берегиня» Тамара Статикова.

Киномарафон Арктик Опен в Архангельской области 2019. Киномарафон будет проходить до 30 апреля 2019 года.

Современные документальные и художественные фильмы показывают в библиотеках, клубах, школах, социальных и молодежных центрах, музеях. Причем кинопоказы проходят как в городах, так и в селах, а после просмотров - устраиваются обсуждения.

Киномарафон в молодежном центре Северодвинска Фото: Киномарафон Arctic Open | Северодвинск

- Каждый из участников дискуссии высказывал свое мнение по поводу увиденного и открывал для собеседников свой взгляд на проблемы, поднятые в фильмах. Кто-то негодовал от женской беспечности, кому-то приглянулся «детектор лжи» для бизнесмена на приеме у психолога, а кто-то удивлялся сложностям в отношениях неразделенной любви. Фестивальное кино никого не оставило равнодушным. Дискуссия оказалась не менее интересна самого кино, - рассказали организаторы киномарафона в Коряжме, который прошел здесь в зале “Выставочный”.

Фильмы, которые отобрали для киномарафона, интересны как взрослым, так и детям.

Например, документальная лента "Этюды во льдах художника Борисова" посвящена живописцу, которого называли вторым Ломоносовым. Александр Алексеевич Борисов на рубеже 19 и 20 веков стал первым художником, который запечатлел красоту Арктики. Документальный фильм "Общее дело" рассказывает о добровольцах, восстанавливающих уникальные деревянные храмы Русского Севера. Картина «Путешествие в Париж» посвящена истории мальчика, который готовится выйти на свободу из колонии для несовершеннолетних. Он до последнего ждет и верит, что за воротами колонии увидит маму. Канадская документалка “Белые волки - духи Арктики” рассказывает про одних из самых ожесточенных хищников на планете, обитающих на острове Эльльсмер. Операторам удалось заснять уникальные кадры семейной жизни арктического волка и рассказать драматическую и трогательную историю любви и преданности.

Кадр из фильма "Глубокие реки"

Киномарафон будет проходить до 30 апреля. Некоторые фильмы покажут на региональных кабельных телеканалах Архангельска, Северодвинска и Североонежска. Организаторы надеются, что благодаря Arctic open современное кино смогут посмотреть в общей сложности до 20 тысяч жителей Архангельской области.

Отметим также, что лучшие работы кинофестиваля Arctic open будут показаны на V Международном форуме "Арктика-территория диалога", который пройдет в апреле в Петербурге.