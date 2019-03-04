2019-03-04T12:36:19+03:00
Спорт

Чемпионат мира по биатлону на Первом будет комментировать Антон Шипулин

7 марта в шведском Эстерсунде стартует чемпионат мира по биатлону
Сергей КИРИЛЛОВ
Поделиться:
Антон Шипулин. ФОТО Максим Григорьев/ТАССАнтон Шипулин. ФОТО Максим Григорьев/ТАСС
Изменить размер текста:

Соревнования в прямом эфире будут транслировать Первый канал и «Матч ТВ» . Любопытно, что комментировать соревнования в прямом эфире будет недавно завершивший карьеру Антон Шипулин.

Подробное расписание чемпионата мира по биатлону с правилами соревнований:

7 марта, четверг (старт гонки в 18:15, начало трансляции на «Матч ТВ» в 17.50 ) — смешанная эстафета

(Команда состоит из 2 женщин и 2 мужчин. Сначала дистанцию в 6 км с двумя огневыми рубежами бегут две женщины, потом двое мужчин по 7,5 км.)

8 марта, пятница (18:15, начало трансляции 18.05) — спринт, женщины

9 марта, суббота (18:30, начало трансляции 18.05) — спринт, мужчины

(Трасса спринта для мужчины - 10 км, а для женщин - 7,5 км. Биатлонисты должны преодолеть два огневых рубежа – один стоя, другой лежа. Если биатлонист промахивается, то он должен уйти на штрафной круг протяженность 150 метров. Старт дается по очереди через равные промежутки времени.)

10 марта, воскресенье (15:45, начало трансляции на Первом в 15.30) — гонка преследования (пасьют), женщины

10 марта, воскресенье (18:30, начало трансляции на Первом в 18.20) — гонка преследования (пасьют), мужчины

(Биатлонисты стартуют в том порядке, в котором они финишировали в спринте. Длина трассы в пасьюте 12,5 км у мужчин и 10 км у женщин. В отличие от спринта, в гонке преследования 4 огневых рубежа – 2 в положении лежа и 2 в положении стоя. Зв каждый промах - штрафной круг.)

12 марта, вторник (17:30) — индивидуальная гонка («индивидуалка»), женщины

13 марта, среда (18:10) — индивидуальная гонка («индивидуалка»), мужчины

(Это самая длинная гонка в биатлоне - 20 км для мужчин и 15 км для женщин, с 4 огневыми рубежами. В данной дисциплине спортсмены за каждый промах получает не штрафные круги, а 1 штрафную минуту.)

14 марта, четверг (19:10) — одиночная смешанная эстафета (супермикст)

(Команда состоит из одного мужчины и одной женщины, которые стреляют и бегут попеременно. Штрафной круг 75 м).

16 марта, суббота (15:15) — эстафета, женщины

16 марта, суббота (18:30) — эстафета, мужчины

(В эстафете участвуют команды по 4 спортсмена. Каждый из них проходит свой этап в 7, 5 км и 2 огневых рубежа. Если спортсмен промахивается, то он может использовать 3 дополнительных патрона, перезарядка происходит вручную. Если их не хватило, то участник уходит на штрафные круги).

17 марта, воскресенье (15:15) — масс-старт, женщины

17 марта, воскресенье (18:00) — масс-старт, мужчины

(Все 30 лучших спортсменов уходят на трассу одновременно. Дистанция в масс-старте – 15 км у мужчин и 12,5 км у женщин с 4 огневыми рубежами. За каждый промах - штрафной круг.)

НАШИ НАДЕЖДЫ

Состав сборной России на чемпионат мира-2019 по биатлону

Мужчины: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Александр Поварницын, Никита Поршнев.

Женщины: Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ирина Старых, Анастасия Морозова, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Антон Шипулин – «КП»: «У меня были проблемы с сердцем, но ухожу я не из-за этого»

Лучший биатлонист России завершил карьеру из-за провокаций ВАДА и австрийской полиции (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Спартак - Краснодар 3 марта 2019: прямая онлайн-трансляция матча 18 тура чемпионата России по футболу
Футбол, матч Спартак - Краснодар 3 марта 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 3 марта 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 18 тура чемпионата России по футболу
Новости 24
В Катаре не приняли окончательного решения по закупке российских С-400
Патриарх Кирилл может посетить КНДР в ближайшее время
Армянские саперы по просьбе правительства Сирии разминируют окрестности Алеппо
Сотрудников ГИБДД вновь привлекут к техосмотру автобусов
Лавров: слова Болтона о Венесуэле оскорбили всю Латинскую Америку
Пакистан продлил запрет на полеты над территорией страны до 5 марта
В Италии прошла традиционная битва на апельсинах
Москва готова организовать диалог Аббаса и Нетаньяху без предварительных условий
NASA опубликовало видео стыковки Crew Dragon с МКС
Турецкий футболист напал с лезвием на соперников на поле
Катар: политическое решение в Сирии безальтернативно
В США рассказали о новом "секретном оружии"
Спецпредставитель США по КНДР прилетел в Москву
В Китае заверили, что увеличение военного бюджета не угрожает другим странам
Сотрудники Шереметьево не пустили в Россию чучело горного козла
Соединенные Штаты мешают арабским странам наладить отношения с Сирией
Почти все российские туристы смогли улететь из Индии
Доллар и евро потеряли в стоимости на открытии торгов Мосбиржи
На Украине раскольники при помощи радикалов захватили храм канонической УПЦ
Индия и Пакистан устроили перестрелку в Кашмире
Прокуратура и мэрия инициировали 10 уголовных дел о самострое в Москве
Минтранс предлагает ввести штраф за проезд через экологические зоны
Мэр украинского города пришел на митинг против себя, чтобы "потроллить" жителей
Число жертв торнадо в США увеличилось до 23 человек
Синоптики пообещали на 8 Марта до десяти градусов тепла
Презентация нового электрокара Tesla Model Y состоится 14 марта