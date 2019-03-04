Чемпионат мира по биатлону на Первом будет комментировать Антон Шипулин

Соревнования в прямом эфире будут транслировать Первый канал и «Матч ТВ» . Любопытно, что комментировать соревнования в прямом эфире будет недавно завершивший карьеру Антон Шипулин.

Подробное расписание чемпионата мира по биатлону с правилами соревнований:

7 марта, четверг (старт гонки в 18:15, начало трансляции на «Матч ТВ» в 17.50 ) — смешанная эстафета

(Команда состоит из 2 женщин и 2 мужчин. Сначала дистанцию в 6 км с двумя огневыми рубежами бегут две женщины, потом двое мужчин по 7,5 км.)

8 марта, пятница (18:15, начало трансляции 18.05) — спринт, женщины

9 марта, суббота (18:30, начало трансляции 18.05) — спринт, мужчины

(Трасса спринта для мужчины - 10 км, а для женщин - 7,5 км. Биатлонисты должны преодолеть два огневых рубежа – один стоя, другой лежа. Если биатлонист промахивается, то он должен уйти на штрафной круг протяженность 150 метров. Старт дается по очереди через равные промежутки времени.)

10 марта, воскресенье (15:45, начало трансляции на Первом в 15.30) — гонка преследования (пасьют), женщины

10 марта, воскресенье (18:30, начало трансляции на Первом в 18.20) — гонка преследования (пасьют), мужчины

(Биатлонисты стартуют в том порядке, в котором они финишировали в спринте. Длина трассы в пасьюте 12,5 км у мужчин и 10 км у женщин. В отличие от спринта, в гонке преследования 4 огневых рубежа – 2 в положении лежа и 2 в положении стоя. Зв каждый промах - штрафной круг.)

12 марта, вторник (17:30) — индивидуальная гонка («индивидуалка»), женщины

13 марта, среда (18:10) — индивидуальная гонка («индивидуалка»), мужчины

(Это самая длинная гонка в биатлоне - 20 км для мужчин и 15 км для женщин, с 4 огневыми рубежами. В данной дисциплине спортсмены за каждый промах получает не штрафные круги, а 1 штрафную минуту.)

14 марта, четверг (19:10) — одиночная смешанная эстафета (супермикст)

(Команда состоит из одного мужчины и одной женщины, которые стреляют и бегут попеременно. Штрафной круг 75 м).

16 марта, суббота (15:15) — эстафета, женщины

16 марта, суббота (18:30) — эстафета, мужчины

(В эстафете участвуют команды по 4 спортсмена. Каждый из них проходит свой этап в 7, 5 км и 2 огневых рубежа. Если спортсмен промахивается, то он может использовать 3 дополнительных патрона, перезарядка происходит вручную. Если их не хватило, то участник уходит на штрафные круги).

17 марта, воскресенье (15:15) — масс-старт, женщины

17 марта, воскресенье (18:00) — масс-старт, мужчины

(Все 30 лучших спортсменов уходят на трассу одновременно. Дистанция в масс-старте – 15 км у мужчин и 12,5 км у женщин с 4 огневыми рубежами. За каждый промах - штрафной круг.)

НАШИ НАДЕЖДЫ

Состав сборной России на чемпионат мира-2019 по биатлону

Мужчины: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Александр Поварницын, Никита Поршнев.

Женщины: Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ирина Старых, Анастасия Морозова, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина.

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