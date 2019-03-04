Красноярск в выигрыше от Всемирной зимней Универсиады

В Красноярске началась Всемирная зимняя Универсиада. Она собирает полные трибуны местных и приезжих болельщиков. Репортажи с берегов Енисея смотрят телезрители по всему миру, а спортсмены, тренеры, технические работники и почетные гости Универсиады отмечают: спортивные объекты – прекрасны.

Конечно, большое дело – провести на высоком уровне крупный международный турнир, создать яркий праздник для спортсменов и болельщиков со всего земного шара. Но важно и то, что в распоряжении жителей Красноярска останутся прекрасные спортивные объекты, а также вся городская и областная инфраструктуры, которые были реконструированы либо созданы «с нуля». Причем, серьезные денежные вложения были со стороны как федерального, так областного и городского бюджетов.

Проявили активность и бизнес структуры. Одни вложились финансами, другие активно участвовали в строительстве и оформлении объектов. «Норникель», СУЭК, СГК, «Россети», РУСАЛ и другие крупные компании общими усилиями преобразили город.

Причем, участие крупного и среднего капитала происходит по-разному. Например, «Норникель» полностью преобразовал и значительно увеличил площадь и без того знаменитого спортивного центра «Бобровый Лог». Эти преобразования по достоинству оценят сначала участники Всемирной Универсиады, а потом и многочисленные любители лыж и сноуборда.

Но далеко не всегда деятельность госструктур и частного бизнеса зрима, хотя от этого она не становится менее полезной и необходимой. Например, СУЭК полностью преобразовал в соответствии с современными требованиями энергетическое хозяйство Красноярска и громадной территории края. Появились и по-новому оформленные объекты, которые, несомненно, украсили миллионный город.

С помощью СУЭК был создан световой комплекс на Стрелке. Приятной иллюминацией украшены Большой концертный зал, Культурно-исторический центр и Вантовый мост. Удалось создать интерактивное, по сути – световое шоу. Например, над входом в культурный центр со стороны Енисея установили медиа-сетку, которая позволяет либо транслировать картинку, либо менять цвет освещения.

Универсиада изменила Красноярск, увеличила физкультурный и спортивный потенциал городской инфраструктуры. Построенные, либо реконструированные объекты будут приобщать сибиряков к здоровому образу жизни в течение десятилетий. Вот что думают по этому поводу всемирно признанные специалисты в разных видах спорта.

Владимир Янко, самый титулованный российский тренер по хоккею с мячом, шесть раз приводивший нашу сборную к победам на чемпионатах мира:

- Я не имею отношения к студенческому спорту. Но, как патриот России и своего вида спорта, я благодарен руководителям Российского Студенческого Спортивного Союза за то, что им удалось включить хоккей с мячом (бенди) в программу Зимних Универсиад. Красноярск прекрасно подготовился к проведению этих международных соревнований, обновлена, а по многим направлениям создана с нуля современная инфраструктура, включая спортивную. Несомненно, одно из самых масштабных новых сооружений — это крытый стадион «Енисей», возведенный на месте старой ледовой арены 1970-х годов. Здесь проведут турнир по бенди — хоккею с мячом, а после Универсиады этот стадион станет домашней площадкой местной команды «Енисей». Крытую арену с полноценной ледовой площадкой размером с футбольное поле и трибунами на 5 тысяч человек строили полтора года и открыли осенью 2018 года. Я уверен, что турнир Универсиады по хоккею я мячом как среди мужчин, так и женщин, в Красноярске проведут на столь высоком уровне, что представители МОК останутся всем довольны, и появится шанс на включение исконно русского вида спорта в программу зимних Олимпиад. А хоккей с мячом получит в России еще одну крытую современнейшую арену. Как ни печально это признавать, мы на всю обширную страны имеем лишь (условно говоря) три с половиной крытых круглогодичных площадки для хоккея с мячом: в Хабаровске, в Ульяновске (но это лишь ангар) и лед в Крылатском, который используется лишь как домашняя арена для столичного «Динамо». И вот новый крытый стадион в Красноярске столь хорош, что здесь можно проводить не только всероссийские, но и международные соревнования — в этом я не сомневаюсь, принимая в расчет великолепную инфраструктуру города на Енисее, включая современный аэропорт, железнодорожный и городской транспорт, наличие современных гостиниц и спортивных баз.

Владимир Макеев, первый в истории горнолыжного спорта российский (советский) атлет, которому удалось стать призером этапа Кубка мира, в 2000-х годах – главный тренер национальной сборной России по горнолыжному спорту:

- Красноярск — город с давними и славными горнолыжными традициями. Узнав, что его выбрали для проведения Всемирной зимней Универсиады, я не сомневался, что горнолыжную программу удастся провести на высочайшем уровне. Недавно я побывал в частично отреставрированном, а где-то и заново отстроенном горнолыжном комплексе «Бобровый Лог». Пришел в восторг. Вся инфраструктура соответствует самым высоким международным требованиям. Даже участники из стран с крепчайшими горнолыжными традициями - Австрии, Швейцарии, Франции - довольны.

Горнолыжных трасс с прицелом на подготовку спортсменов уровня сборной страны в России вообще немного, потому я уверен, что Бобровый Лог и после Универсиады будет работать в полную нагрузку — как для активного отдыха горнолыжников-любителей, так и подготовки кандидатов в национальную сборную России. А учитывая, что следующие зимние Олимпийские игры состоятся в 2022 году в Пекине, то не только российская, но и национальные сборные других стран захотели бы провести последний этап предолимпийской подготовки в Красноярске. Между ним и китайской столицей небольшие разница во времени и расстояние. А новая инфраструктура Бобрового Лога столь хороша, что там на самом высоком уровне можно было бы провести этапы Кубка мира по слалому, гигантскому слалому и супергиганту. Трасса скоростного спуска очень интересно спрофилирована. Правда, для соревнований мировой элиты там немного не хватает перепада высот. Но этому критерию удовлетворяют только три трассы на территории России: в Розе Хутор, Шерегеше и Приэльбрусье. Ввиду таких сложностей в нашей горнолыжной федерации время от времени раздаются предложения: «А может быть, нам вообще основной акцент делать на подготовку для сборной лишь специалистов слалома и гиганта?» Но теперь Россия получила отличные трассы Бобрового Лога, где есть трасса скоростного спуска, вполне пригодная для качественных тренировок даже для кандидатов в сборную страны.

Особо отмечу: комплекс Бобровый Лог - единственный в России горнолыжный комплекс фактически на территории города-миллионника, имеющий качественные и длинные трассы. Причем, снег лежит дольше, чем в Приэльбрусье и склонах Сочи-2014. В Бобровом Логе новые системы искусственного оснежения и проливки трасс, а также ночного освещения позволяют надежно планировать тренировки и крупные соревнования с конца октября по конец апреля, то есть, семь месяцев в году.

На подготовку и проведение Универсиады из федерального бюджета было выделено около 50 млрд. рублей, из бюджета края - более 30 млрд. рублей. И во многом благодаря усилиям руководства края и города удалось преобразить город за относительно короткий срок. Все объекты лично курировали красноярский губернатор Александр Усс и мэр города Сергей Еремин. Глава региона подчеркнул, что красноярцы активно использовали опыт Казани, Сочи и Москвы в подготовке крупных событий.