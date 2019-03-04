Как Анжделина Джоли: братья и сестра удалили желудки из страха перед раком

Три члена семьи удалили желудки после того, как у знали о предрасположенности к онкологии. Ранее от рака умерли их близкие родственники.

София Ахмед и ее братья Тахир Хан и Омар из английского города Уолсолл, графство Стаффордшир, обратились в больницу после смерти их матери и сестры от рака желудка. Врачи порекомендовали пациентам провести гастрэктомию (удаление желудка), чтобы предотвратить риск заболевания, пишет BBC News.

Все три операции прошли успешно. Единственная проблема заключается в контроле веса и дефиците определенных витаминов. Однако, по сравнению с раком желудка, - это сущая мелочь.

В 2003 году их 49-летней матери Перл диагностировали рак, и через полгода она умерла. Спустя десять лет в результате того же заболевания скончалась их 32-летняя сестра Ясмин. "Я вычитала в медицинской карте Ясмин, что этот тип рака может иметь генетическую предрасположенность... Все посчитали меня сумасшедшей, пока мы не получили результаты анализов и не узнали, что я не зря волновалась", - посетовала 39-летняя София.

Она отметила, что врачи не обнаружили ген рака лишь у 49-летней старшей сестры Трейси Измаил, поэтому ей операция не понадобилась. Что касается прооперированных родственников, то все просто счастливы - они по-прежнему в состоянии "есть и делать что угодно". После удаления желудка София забеременела и родила здорового ребенка.

Возможно, на смелый поступок сестру и ее братьев вдохновила актриса Анджелина Джоли. Вероятность заболеть раком молочных желез, как ее мама и бабушка, напугала мировую легенду и заставила самостоятельно лечь под нож. Джоли удалила молочные железы. "В личном плане я не перестала быть женщиной, а наоборот, почувствовала себя сильнее, что смогла сделать такой трудный выбор", - рассказала Джоли в одном из писем в New York Times.

А спустя два года актриса во второй раз радикально решила возможную проблему со здоровьем, удалив яичники и фаллопиевы трубы, так как с 50-75-процентной вероятностью у нее мог развиться рак и этих органов.