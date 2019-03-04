Платный въезд в город для малого бизнеса и пенсионеров: Чем грозит новый экоштраф

Дорожный знак «Зона с ограничением экологического класса» добавили в правила в 2018 году. Он запрещает проезд машинам с экоклассом двигателя ниже ограничения на знаке. Написано «Евро-3», а у старого "Жигуля" только Евро-1 — значит, ехать нельзя.

Беда этих знаков в том, что подержанные машины часто водят бедные водители. Борьба за свежий воздух может ударить по пенсионерам, многодетным семьям.

Вопрос настолько тонкий, что стратегию применения знаков разрабатывают аж на уровне федерального правительства. Вот до чего пока додумались чиновники. Штраф за проезд под знаком повысят — сейчас 500 руб., сколько будет, пока не решено.

Знаки экокласса первыми начнут использовать в Москве и Петербурге — в мегаполисах на выхлопы транспорта приходится 80% всех вредных примесей в воздухе. Сначала хотят ограничить проезд грузовиков и автобусов. Личный транспорт пока решили не трогать.

- Старые неэкологичные машины отомрут сами, - сказал «КП» директор Института экономики транспорта и транспортной политики Михаил Блинкин. - В 2015 году мы насчитали в Москве 40% авто с экологичностью ниже Евро-2. Сейчас таких 30%, это 5 млн. машин. Экологи требуют, чтобы старые авто убрали из города совсем. Но как объяснить пенсионеру, что он не может съездить в поликлинику, потому что там зеленая зона?

По мнению эксперта, если ограничения введут для старых грузовиков, это ударит по малому бизнесу. У крупного бизнеса обычно новые машины, которые уже экологичные. А вот на Газелях первых выпусков обычно мотаются индивидуальные предприниматели.

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