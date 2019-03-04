Бузова снова скопировала образ Калашниковой

На юбилейном концерте шоу-балета «Тодес» выступила Ольга Бузова.

Золотое платье, голливудские локоны. Поклонники Бузовой сразу распознали, что Ольга скопировала свой образ с певицы и звезды ток-шоу Анны Калашниковой.

— Она надела платье Калашниковой от дизайнера Ирины Степановой и даже цвет волос как у неё сделала, — объяснил «КП» знающий стилист.

И действительно. На просторах интернета мы нашли фотографию Анны Калашниковой с конкурса «Новая волна-2017», где певица дефилирует по красной дорожке точно в таком же платье.

Ольга Бузова уже не первый раз копирует стиль КалашниковойФото: Мила СТРИЖ

Кстати, стоит это платье достаточно прилично — 30 тысяч рублей.

Напомним: Ольга Бузова уже не первый раз копирует стиль Калашниковой. Так, на съёмках своего недавнего клипа Ольга появилась в серебристом платье Анны Калашниковой, в котором артистка ранее уже позировала фотографам на красной дорожке одной из музыкальных премий.