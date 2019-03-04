Бузова снова скопировала образ Калашниковой
На юбилейном концерте шоу-балета «Тодес» выступила Ольга Бузова.
Золотое платье, голливудские локоны. Поклонники Бузовой сразу распознали, что Ольга скопировала свой образ с певицы и звезды ток-шоу Анны Калашниковой.
— Она надела платье Калашниковой от дизайнера Ирины Степановой и даже цвет волос как у неё сделала, — объяснил «КП» знающий стилист.
И действительно. На просторах интернета мы нашли фотографию Анны Калашниковой с конкурса «Новая волна-2017», где певица дефилирует по красной дорожке точно в таком же платье.
Ольга Бузова уже не первый раз копирует стиль КалашниковойФото: Мила СТРИЖ
Кстати, стоит это платье достаточно прилично — 30 тысяч рублей.
Напомним: Ольга Бузова уже не первый раз копирует стиль Калашниковой. Так, на съёмках своего недавнего клипа Ольга появилась в серебристом платье Анны Калашниковой, в котором артистка ранее уже позировала фотографам на красной дорожке одной из музыкальных премий.
ИСТОЧНИК KP.RU
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