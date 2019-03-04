2019-03-04T15:11:11+03:00
Спорт

Непобедимая: Мария Лацискене выиграла очередной чемпионат Европы

26-летняя легкоатлетка не проигрывает крупные соревнования с 2015 года
Сергей КИРИЛЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Феноменальные результаты продолжает показывать российская прыгунья в высоту Мария Лацискене (Кучина). 26-летняя легкоатлетка не проигрывает крупные соревнования с 2015 года! Вот и в прошедшее воскресенье Мария подтвердила свой класс, завоевав в Глазго золото чемпионата Европы по легкой атлетике в помещении. Лацискене взяла уже «дежурные» для себя 2.01, не оставив шансов соперницам. Но спортсменка не собирается останавливаться.

- Я не хочу огорчаться из-за того, что не взяла сегодня 2.05 м. Это было бы классно, но значит, не сегодня. Я выложилась, я постаралась. На мой взгляд, все же на чемпионатах мира, Европы, Олимпиадах главное — это медаль, - приводит слова чемпионки официальный сайт Федерации легкой атлетики России.

При этом Лацискене, которая как и все наши легкоатлеты выступает под белым флагом, добавляет: «Это грустно, уже надоело. Конечно, это огорчает, но главное, не вешать нос».

Напомним, что Мария Лацискене является двукратной чемпионкой мира, дважды выигрывала чемпионат мира в закрытых помещениях, побеждала на чемпионатах Европы. Российская спортсменка также остается единственной в мире прыгуньей в высоту, которая трижды побеждала в «Бриллиантовой лиге». Ей принадлежит рекорд этих коммерческих стартов - 2.06 (он же личный рекорд).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мария Ласицкене одержала победу в финале "Бриллиантовой лиги"

В швейцарском городе Цюрих в четверг, 30 августа, прошли соревнования финального этапа "Бриллиантовой лиги" этого сезона. В соревнованиях среди женщин в прыжках в высоту победу одержала российская спортсменка Мария Ласицкене (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Спартак - Краснодар 3 марта 2019: прямая онлайн-трансляция матча 18 тура чемпионата России по футболу
Футбол, матч Спартак - Краснодар 3 марта 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 3 марта 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 18 тура чемпионата России по футболу
Новости 24
В Великобритании из-за толстых моряков переделают подложки
Причина смерти Кита Флинта: солист The Prodigy умер естественным образом
Песков: Набиуллина расскажет Путину о состоянии банковского сектора
Марио Балотелли отпраздновал гол, записав видео в инстаграм прямо на поле
Платежная система "Мир" запустила сервис бесконтактной оплаты со смартфонов
Умер Кит Флинт - солист британской группы The Prodigy
Археологи обнаружили в Китае «эликсир бессмертия»
До ста человек могут находиться под завалами в шахте в Индонезии
Песков: МИД занимается судьбой задержанного в Греции Александра Винника
Кремль: правительство должно выполнять поручения Путина в сжатые сроки
Песков: до конца дня должно быть предоставлено решение проблемы «китовой тюрьмы»
Путин намерен посетить Катар
В Катаре не приняли окончательного решения по закупке российских С-400
Патриарх Кирилл может посетить КНДР в ближайшее время
Армянские саперы по просьбе правительства Сирии разминируют окрестности Алеппо
Сотрудников ГИБДД вновь привлекут к техосмотру автобусов
Лавров: слова Болтона о Венесуэле оскорбили всю Латинскую Америку
Пакистан продлил запрет на полеты над территорией страны до 5 марта