Непобедимая: Мария Лацискене выиграла очередной чемпионат Европы

Феноменальные результаты продолжает показывать российская прыгунья в высоту Мария Лацискене (Кучина). 26-летняя легкоатлетка не проигрывает крупные соревнования с 2015 года! Вот и в прошедшее воскресенье Мария подтвердила свой класс, завоевав в Глазго золото чемпионата Европы по легкой атлетике в помещении. Лацискене взяла уже «дежурные» для себя 2.01, не оставив шансов соперницам. Но спортсменка не собирается останавливаться.

- Я не хочу огорчаться из-за того, что не взяла сегодня 2.05 м. Это было бы классно, но значит, не сегодня. Я выложилась, я постаралась. На мой взгляд, все же на чемпионатах мира, Европы, Олимпиадах главное — это медаль, - приводит слова чемпионки официальный сайт Федерации легкой атлетики России.

При этом Лацискене, которая как и все наши легкоатлеты выступает под белым флагом, добавляет: «Это грустно, уже надоело. Конечно, это огорчает, но главное, не вешать нос».

Напомним, что Мария Лацискене является двукратной чемпионкой мира, дважды выигрывала чемпионат мира в закрытых помещениях, побеждала на чемпионатах Европы. Российская спортсменка также остается единственной в мире прыгуньей в высоту, которая трижды побеждала в «Бриллиантовой лиге». Ей принадлежит рекорд этих коммерческих стартов - 2.06 (он же личный рекорд).

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