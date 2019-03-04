Где в России самая труба с долгами по кредитам

Самая высокая доля просроченных кредитов в стране по итогам 2018 года — в Ингушетии. А самая низкая — в Севастополе. Такие выводы следуют из исследования, проведенного РИА-Рейтинг. Доля «нехорошей» задолженности определялась как соотношение объема всех просроченных долгов по кредитам к общему объему выданных ссуд.

Результаты — понятны. Больше всего «плохих» должников в южных республиках. Там подобная ситуация не только с просрочкой платежей банкам — примерно то же и с долгами по ЖКХ.

Интересно, что и Москва — не самый бедный город — в рейтинге ближе к «нехорошим» регионам (доля просроченных долгов — 5,8%). Примерно такой же процент невыплат в одном из беднейших российских регионов — Республике Тыва.

Рейтинг регионовФото: Рушан КАЮМОВ

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