В Испании пожалели гитлеровцев при взятии Берлина и осудили СССР за победный снимок Рейхстага

Испанская газета АВС разродилась скандальной статьей "Ложь Сталина о взятии Берлина длиной в 70 лет", в которой не только критикует вождя советского народа, но и откровенно сочувствует нацистам, защищавшим Берлин весной 45-го. Якобы те были обмануты Гитлером и не ведали, что творят...

- Большинство из них к тому же были бедными детьми, заманенными в "Гитлерюгенд" ложными обещаниями славы и имперского будущего Германии под командованием Гитлера, который, поговаривали, возродится из пепла. Эти маленькие солдаты шли в сопровождении тысяч стариков, обученных войне остатками выживших подразделений, - пишет автор Мануэль Вильяторо.

Приплел он сюда и знаменитый приказ №227 "Ни шагу назад", "доказывая" им, что Сталин ради своих целей посылал на верную смерть тысячи и тысячи людей. А знаменитое фото "Знамя Победы над Рейхстагом" (снято военным корреспондентом Евгением Халдеем 2 мая 1945-го с участием трех бойцов 8-й гвардейской армии) он и вовсе назвал "обманом сталинских времен". Мол, снимок поддельный, со следами ретуши (то, что он был постановочным и с небольшой ретушью, Москва и не скрывала. - Ред.), запечатленные на нем красноармейцы - мародеры, и вообще сделан он из зависти к американской фотографии "Водружение флага над Иводзимой" (была снята 23 февраля 1945 года после победы американцев над японцами в сражении за остров Тихом океане).

К слову, в прошлом месяце эта же газета прославилась другой скандальной публикацией, прославлявшей "Голубую дивизию" - испанское добровольческое объединение, боровшееся с Советским Союзом. Она, в частности, осаждала блокадный Ленинград. Журналист даже приводил цитату Гитлера, назвавшего испанцев бесстрашными бойцами, бросившими вызов смерти. Сомнительная похвала, не правда ли?

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Алексей МУХИН, гендиректор Центра политической информации:

"Похоже на заказную статью для дискредитации истории"

- Испания переживает фантомные боли, которые существовали у нее во времена правления Франко. Думаю, мы еще встретимся с ними неоднократно. Это может быть и заказная статья. Попытки дискредитировать историю Великой Отечественной войны и роль в ней Советского Союза обычно предпринимаются через Польшу и некоторые другие страны Восточной Европы, которые не очень требовательно к ней относятся. Теперь свой неблагородный вклад в это дело внесли и испанцы.

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