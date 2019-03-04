После Трампа северные корейцы приехали советоваться с Жириновским

В понедельник порог Госдумы переступила, пожалуй, самая закрытая и секретная иностранная делегация - из Северной Кореи. Аккурат после провала многообещающего саммита Дональда Трампа и Ким Чен Ына во Вьетнаме. Причем инициатором встречи со своим давним знакомым - Владимиром Жириновским - стала именно северокорейская сторона. Гости во главе с зампредседателя международного отдела ЦК Трудовой партии Кореи Хан Ман Пеком с непроницаемыми лицами вошли в кабинет лидера ЛДПР, где несколько минут слушали его монолог-приветствие. Как всегда пылкий.

- Мы лучше других фракций знаем ситуацию в Северной Корее. Я лично присутствовал в Москве на обеде еще в честь Ким Чен Ира, - хвастливо напомнил ВВЖ и перешел к главной теме. - Вот уже две встречи прошли между лидерами КНДР и США. Это большая победа северокорейских дипломатов, вы заставили пойти их на переговоры. То, что пока нет реальных сдвигов, - в этом вашей вины нет, позиция американцев - затягивать подписание мирного договора. Как и между Россией и Японией. Ведь это американцы провоцируют японцев занимать такую позицию по Курилам. Ким Чен Ын - человек мужественный, волевой, сильный, он сумел встать в одном ряду с главными госдеятелями и даже в чем-то на полголовы выше их. Он напрямую оказал сопротивление США!

В стенах Госдумы состоялась беседа делегации из Северной Кореи и руководителей фракции ЛДПР.Фото: Елена ЧИНКОВА

Лица гостей по-прежнему не отражали никаких эмоций. К угощениям на столе они не притрагивались. И лишь кивнули, когда вождь ЛДПР предложил приглашать в Россию северокорейских гастарбайтеров и заговорил о возможном новом визите его партийцев в Пхеньян.

- Наша страна как форпост мира и демократии, с самой сильной армией в мире, может проводить независимую политику и в состоянии в случае чего полностью уничтожить агрессора и его сателлитов, - продолжал тем временем Жириновский. - Сегодня Венесуэлу защитим только мы, если будет намечено вторжение. Американских вояк остановит только окрик из Москвы!

Далее, к большому, надо сказать, разочарованию, прессу выставили вон - по настоянию посланцев Кима.

- Это была высокая делегация, на уровне нашего замминистра. С их стороны мы услышали заверения в том, что они будут развивать сотрудничество с нами и рассчитывают на поддержку России в противостоянии с США и странами коллективного Запада. Деталей срыва саммита с Трампом не раскрыли. Но мы сами прекрасно понимаем, что переговорный процесс будет восстанавливаться довольно болезненно, сразу нормализовать его невозможно, - рассказал потом "КП" член Комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов. - Северная Корея находится под санкциями и ей нужны четкие гарантии того, что в случае отказа от развития ядерного потенциала она будет иметь возможность жить без давления со стороны США. Насколько я понимаю, ни Трамп, ни Госдеп им таких гарантий не дали. Поэтому переговоры пока приостановлены. Но самое главное, что лидер КНДР вынудил США начать этот диалог, и рано или поздно они договорятся.

- О встрече с Трампом корейцы больше говорили с позитивом или с разочарованием?

- С позитивом. Они, как и Владимир Вольфович, разделяют тот подход, что хорошо, что стороны сели за стол переговоров. А сразу добиться результата невозможно.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Россия и США обсудили встречу Трампа и Кима

В тот же день спецпредставитель Госдепартамента по КНДР Марк Ламберт встретился в Москве с замглавы МИД РФ Игорем Моргуловым и послом по особым поручениям МИД России Олегом Бурмистровым. Стороны обсудили дальнейшее взаимодействие России и США для окончательной и в полной мере верифицируемой денуклеаризации Северной Кореи.

- Разговор носил откровенный и конструктивный характер. Марк Ламберт проинформировал своих собеседников о состоявшемся 27-28 февраля в Ханое американо-северокорейском саммите. Он подчеркнул готовность США продолжать вести диалог с КНДР, чтобы достичь прогресса в преобразовании отношений Соединенных Штатов и КНДР и в установлении долгосрочного мира на Корейском полуострове одновременно с успешным проведением всеобъемлющей денуклеаризации, - сообщило посольство США в РФ.

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