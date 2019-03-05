Прослушивания в ГИТИС стартуют в интернете

Абитуриенты из всех регионов страны, в том числе из удаленных населенных пунктов, смогут подготовиться к поступлению и попробовать свои силы в прослушиваниях в ГИТИС, не выезжая из родного города.

На базе онлайн-платформы для поиска талантов «Поколение М» от МТС школьники смогут освоить курсы, подготовленные педагогами ГИТИСа по разным направлениям театрального искусства. Используя полученные знания, подростки от 15 до 18 лет смогут принять условия в конкурсе, который станет базой для прохождения первого тура творческого прослушивания в вуз. Для этого участникам необходимо снять на видео басню, стихотворение, песню или отрывок из прозы в собственном исполнении и до 31 мая 2019 года загрузить запись на сайт проекта pokolenie.mts.ru.

Педагоги ГИТИСа отсмотрят все полученные видео. Лучшим будет зачтено прохождение первого тура вступительных экзаменов на актерский факультет, факультет музыкального театра или факультет эстрады и предложено очное участие во втором туре прослушиваний. По решению жюри конкурса также будет выбран один победитель, который в дополнение к творческому зачету получит от МТС поездку в Москву с персональной экскурсией по ГИТИСу и посещением спектакля в Учебном театре.

«В рамках проекта «Поколение М» МТС уже пятый год последовательно внедряет современные технологии в социальной сфере, чтобы дать равные возможности для творческого развития детям и подросткам из всех регионов России. Очень ценно, что к нам присоединяются такие уважаемые партнеры как ГИТИС, обладающие фундаментальными знаниями и многолетним опытом», — отметил президент МТС Алексей Корня.

«Для нас ведь главное – чтобы самые талантливые были замечены и поступили к нам. Кроме того, совершенно очевидно, что время не стоит на месте, и довольно странно сегодня заставлять всех ехать за тридевять земель в Москву, чтобы узнать, подходит тебе сложнейшая профессия актера или лучше заняться чем-то другим, — рассказал ректор ГИТИСа Григорий Заславский. — Первый тур вполне можно проводить, анализируя видеозаписи. Я так считал давно, но впервые мы это начинаем делать с «Поколением М». Надеюсь, этот опыт убедит всех, кто еще недавно сомневался»

В поддержку онлайн-конкурса и для вовлечения аудитории в новый формат творческих испытаний МТС и ГИТИС организуют образовательный тур в регионы России. Подростки смогут лично пообщаться с педагогами ВУЗа, поучаствовать в мастер-классах и пройти прослушивание.