А он летел орбитами, путями неизбитыми: Как на ТВ отметят 85-летие Юрия Гагарина

Мы привыкли считать Гагарина своим национальным достоянием, но значимость этого скромного обаятельного человека, разумеется, не могла быть ограничена географическими или политическими рамками. Недаром на Западе, где легендарную улыбку Юрия Алексеевича знает каждый, фамилию нашего космонавта иногда даже используют для характеристики того, кто опередил всех в том или ином виде деятельности - мол, ну ты прям gagarin!

9 марта весь мир будет отмечать 85-летие покорителя космических просторов - значит, у зрителей есть отличный повод вспомнить об историческом полете Юрия Алексеевича на корабле "Восток", состоявшемся 12 апреля 1961 года. В документальном фильме «Звезда по имени Гагарин» (9 марта, Первый канал, 10:15) о подготовке к первому в истории человечества путешествию в космическое пространство будут рассказывать Георгий Гречко, Алексей Леонов и дочь Сергея Королева Наталья. Еще одна документальная лента - "Звездный избранник" (9 марта, "Культура", 20.45) проследит путь Гагарина от студента авиационного училища до знаменитости мирового масштаба.

Также мы увидим художественный фильм "Гагарин. Первый в космосе" (9 марта, Первый канал, 0.10), главную роль в котором исполнил актер Ярослав Жалнин.