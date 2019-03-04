2019-03-04T19:31:06+03:00
Звезды

Уличенный в обмане Виторган разразился гневной отповедью

Актера засыпали вопросами о личной жизни
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Максим ВиторганМаксим ВиторганФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Максима Виторгана уличили в обмане. Актер не выдержал критики по поводу его запутанных отношений с супругой Ксенией Собчак и сорвался на подписчиков в соцсетях.

Вся страна с неподдельными интересом следит за перипетиями в жизни звездной пары. Публика не ограничивается чтением новостей о Максиме Виторгане и его жене. Многие высказывают свое мнение артисту в соцсети. Зачастую комментарии носят фамильярный характер.

"Ну как же так можно? За бабло можно все? Изобразить обманутого мужа, чтобы пришли на спектакль, а Ксюше заплатил Первый канал. Низко и стыдно... У Вас что-то свое вообще осталось или Вы только выполняете указания Ксении Анатольевны? Имидж ничто, жажда все?", - уличил во лжи актера один из пользователей соцсети.

Максима Виторгана возмутили панибратство и беспардонное вмешательство в личную жизнь. Он обрушился на хейтеров с гневной отповедью, не стесняясь нецензурных выражений.

mvitorganmvitorgan
Максима Виторгана возмутили панибратство и беспардонное вмешательство в личную жизнь
15748 отметок «Нравится»227 комментариевInstagram

"Какое это все дает вам моральное право лезть ко мне со своим мнением о моей личной жизни? В тот момент, когда вам хочется писать, вы же не делаете это в штаны и не спускаете их при всех, правильно? Вы терпите. Так с чего вы решили, что с этим процессом вы не должны терпеть?.. Чего вы ко мне-то претесь? Я не прошу лезть в мою личную жизнь. Идите… Со всем уважением", - взбесился актер.

Но фолловеры не унимались. Кажется, их только раззадорило, что Максим Виторган устроил шоу "Пусть говорят" у себя в комментариях после того, как его обвинили в пиаре и в том, что он пляшет под дудку Ксюши.

Подписчики не перестали забрасывать его вопросами и обсуждать внешний вид артиста: "Такое ощущение, что все малО...", "Не везет в любви", "Максим, скажите, что это слухи, что вы развелись с Ксюшей...", "Ксюша не для семьи... У нее другие цели и задачи! У каждого своя дорога...,а семья всего лишь ширма...", "Все постит и постит... Уважающий себя человек сначала бы развелся. Малахольный, угораздило ж тебя".

Как писал сайт kp.ru, слухи о том, что в браке Ксении Собчак и Максима Виторгана не все гладко, появились осенью 2018 года. Телеведущая начала открыто появляться в компании режиссера Константина Богомолова. Не так давно знаменитость в передаче "Эксклюзив"откровенно ответила на вопрос Бориса Корчевникова. Телеведущий прямо спросил коллегу по цеху: "У вас сейчас сложный период?". В ответ Ксения сообщила, что "это личное". И тут же добавила: "Есть болезненные аспекты в моей личной жизни, о которых я не готова говорить...". При этом на светских мероприятиях Виторган и Собчак делают вид, что не замечают друг друга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обманутый муж набросился с кулаками на любовника Собчак

Итог неравного боя: у режиссера Константина Богомолова, который заметно ниже и легче Виторгана, сломан нос и смещены кости черепа (подробности).

В ТЕМУ

«Никакой постановки, но драться не умеет ни тот, ни другой»: Каскадер Александр Иншаков о нападении Виторгана на Богомолова

Скандальная разборка мужа Ксении Собчак с ее предполагаемым любовником вот уже два дня - главная новость мира звезд. Тут вам и страсть, и ненависть, и любовный треугольник - обманутый супруг Максим Виторган, экс-кандидат в президенты Ксения Собчак и ее новый ухажер, театральный режиссер Константин Богомолов (подробности).

КСТАТИ

Сколько Собчак заработает на своем любовном треугольнике

Видео драки мужа Ксении Собчак Максима Виторгана и театрального режиссера Константина Богомолова взорвало интернет, а вся история вокруг любовного треугольника побила рейтинги популярности. О романтических отношениях Собчак и Богомолова пресса начала писать еще в ноябре прошлого года. Ксения появлялась с модным режиссером на премьерах и, как утверждают очевидцы, не стесняясь целовалась в кафе (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
МИД Украины выразил протест РФ в связи с задержанием архиепископа «новой церкви»
Главы Генштабов России и США обсудили Сирию, вопросы ПРО и ДРСМД
Двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки на юго-западе Москвы
Кевин Смит опубликовал кадр из продолжения «Джея и Молчаливого Боба»
Сторонники оппозиции Венесуэле готовятся к возвращению Гуайдо
Россия и Болгария заключили соглашения в сферах соцобеспечения и туризма
Индийские ВВС сбили беспилотник Пакистана
Косачев прокомментировал решение о приостановке участия России в ДРСМД
Кокорин пожаловался на загноение ноги после электрофореза в СИЗО
Volvo планирует ограничить максимальную скорость своих автомобилей
Медведев выразил надежду на неплохой результат своего визита в Софию
США планирует создать систему противодействия российскому информационному влиянию
DJ Грув прокомментировал смерть солиста группы The Prodigy Кита Флинта
Весна в центральной части страны наступит с опережением графика
ЕС расширил санкции в отношении сирийский властей
Еврокомиссия заявила о готовности вести переговоры с РФ по «Северному потоку - 2» от имени ЕС
Кремль: ДРСМД приостановлен до устранения США допущенных ими нарушений
Шесть человек пострадали при столкновении двух поездов в Чехии
Чурикова сравнила смерть солиста The Prodigy с уходом великих людей прошлых лет
Вадим Галыгин соберет смешные истории звезд в новом сезоне «Анекдот-шоу» в Одноклассниках
РФ и США считают необходимым координацию усилий по вопросу Корейского полуострова
НПФ ожидают снижения доходности по инвестиционным накоплениям россиян
МиГ-29 потерпел крушение в Польше
В Канаде 12-летние дети спасли сорвавшегося с подъемника мальчика
Путин: России необходимо вернуться к низкой инфляции
Вокалист The Prodigy Кит Флинт покончил с собой
Москвичей предупредили о сильных перепадах атмосферного давления
Министр нефти Венесуэлы посетит Москву для переноса офиса PDVSA
Премьер-министр Испании распустил парламент и объявил досрочные выборы