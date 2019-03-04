Уличенный в обмане Виторган разразился гневной отповедью

Максима Виторгана уличили в обмане. Актер не выдержал критики по поводу его запутанных отношений с супругой Ксенией Собчак и сорвался на подписчиков в соцсетях.

Вся страна с неподдельными интересом следит за перипетиями в жизни звездной пары. Публика не ограничивается чтением новостей о Максиме Виторгане и его жене. Многие высказывают свое мнение артисту в соцсети. Зачастую комментарии носят фамильярный характер.

"Ну как же так можно? За бабло можно все? Изобразить обманутого мужа, чтобы пришли на спектакль, а Ксюше заплатил Первый канал. Низко и стыдно... У Вас что-то свое вообще осталось или Вы только выполняете указания Ксении Анатольевны? Имидж ничто, жажда все?", - уличил во лжи актера один из пользователей соцсети.

Максима Виторгана возмутили панибратство и беспардонное вмешательство в личную жизнь. Он обрушился на хейтеров с гневной отповедью, не стесняясь нецензурных выражений.

mvitorgan Максима Виторгана возмутили панибратство и беспардонное вмешательство в личную жизнь

"Какое это все дает вам моральное право лезть ко мне со своим мнением о моей личной жизни? В тот момент, когда вам хочется писать, вы же не делаете это в штаны и не спускаете их при всех, правильно? Вы терпите. Так с чего вы решили, что с этим процессом вы не должны терпеть?.. Чего вы ко мне-то претесь? Я не прошу лезть в мою личную жизнь. Идите… Со всем уважением", - взбесился актер.

Но фолловеры не унимались. Кажется, их только раззадорило, что Максим Виторган устроил шоу "Пусть говорят" у себя в комментариях после того, как его обвинили в пиаре и в том, что он пляшет под дудку Ксюши.

Подписчики не перестали забрасывать его вопросами и обсуждать внешний вид артиста: "Такое ощущение, что все малО...", "Не везет в любви", "Максим, скажите, что это слухи, что вы развелись с Ксюшей...", "Ксюша не для семьи... У нее другие цели и задачи! У каждого своя дорога...,а семья всего лишь ширма...", "Все постит и постит... Уважающий себя человек сначала бы развелся. Малахольный, угораздило ж тебя".

Как писал сайт kp.ru, слухи о том, что в браке Ксении Собчак и Максима Виторгана не все гладко, появились осенью 2018 года. Телеведущая начала открыто появляться в компании режиссера Константина Богомолова. Не так давно знаменитость в передаче "Эксклюзив"откровенно ответила на вопрос Бориса Корчевникова. Телеведущий прямо спросил коллегу по цеху: "У вас сейчас сложный период?". В ответ Ксения сообщила, что "это личное". И тут же добавила: "Есть болезненные аспекты в моей личной жизни, о которых я не готова говорить...". При этом на светских мероприятиях Виторган и Собчак делают вид, что не замечают друг друга.

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