«Проблемы с наследством»: Адвокат Толмацкого-старшего объяснил, чем грозит прочерк в графе «отец»

Известный рэпер умер 3 февраля 2019 года в гримерке после частного выступления в одном из ресторанов Ижевска. Кириллу Толмацкому было всего 35 лет. Его внезапная смерть породила немало домыслов о причинах случившегося. Рэп-культуру нередко связывают с употреблением запрещенных веществ, поэтому важно было дождаться результатов судебно-медицинской экспертизы причин смерти Децла.

- Смерть Кирилла Толмацкого наступила в результате острой сердечной недостаточности, явившейся осложнением заболевания сердечно-сосудистой системы. Каких-либо телесных повреждений не выявлено, - заявили следователи СКР по Удмуртской Республике.

А в это время семья Децла с трудом справляется с горем. У отца, матери и жены музыканта уже возник конфликт.

Вдова рэпера написала одно предложение в соцсети, после которого Александр Толмацкий обратился за помощью к юристу.

- Внука – бабушке, творчество – дедушке, а меня они оба уже отправили искать нового мужа, - написала Юлия в Инстаграме.

Тут же на страничках отца и матери Кирилла Толмацкого появились оскорбительные выпады от сочувствующих Юлии. Все попало в СМИ, после чего Ирина Толмацкая (мать Децла) закрыла соцсети, а Александр Толмацкий выложил документ.

Александр Толмацкий выложил в соцсети "Свидетельство о рождении" своего внука.

Это фото свидетельства от рождении сына Децла вызвало много вопросов. Отчество у Антония Кириллович, а в графе «отец» - прочерк.

Отец музыканта по этому поводу заявил, что он и мать не претендуют на творчество Децла, «все получит его любимый сын Антоний», а также призвал его мать вписать Кирилла в свидетельство о рождении ребенка.

alexandertolmatskiy В СВЯЗИ С ТЕМ ЧТО НОВОСТНЫЕ ЛЕНТЫ СЕГОДНЯ РАДИ ХАЙПА РАСПРОСТРАНИЛИ ИНФОРМАЦИЮ КОПИРУЯ ЛОЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ , мы вынуждены сделать заявление

Почему в документе прочерк? Этот вопрос «КП» задала адвокату Александра Толмацкого:

- Почему не вписан — вопрос достаточно деликатный. У Кирилла, к сожалению, мы уже не сможем спросить. А Юлия навряд ли сможет пояснить этот момент, - говорит Сергей Жорин. - Александр Толмацкий выложил это свидетельство о рождении в качестве аргумента в пользу того, что никто не собирается забирать ребенка у мамы. Это [попытка забрать внука] недостоверная информация. Никто не хочет этого делать. Это и невозможно. На сегодня родители Кирилла де-юре не являются бабушкой и дедушкой Антония. Они с удовольствием общались и планируют общаться с внуком. Сложность заключается в том, что родственники находятся в очень тяжелом эмоциональном состоянии по понятным причинам. И Александр, и мама Кирилла, и Юля, его гражданская супруга.

- Все это время в обществе существовала уверенность, что Юлия была официальной женой Децла.

- Для меня это тоже непонятно. Но не хотелось бы рассуждать на эту тему, так как это может дестабилизировать и без того зыбкую ситуацию.

- Как имя отца вписывается в свидетельство?

- Для этого нужно установить родство. Это юридический факт, который устанавливается в судебном порядке. Но должна быть инициатива. Антонию скоро будет 14 лет, он уже взрослый парень, инициатива может идти от него. Либо со стороны его мамы. Они за 14 лет по каким-то причинам это [заполнение графы «отец»] не сделали, может есть по этому поводу какая-то позиция. Каждый вправе выбирать что и как ему делать.

- Потребуется ли экспертиза ДНК?

- Экспертиза ДНК — это очень важное доказательство, но существует ряд других способов: свидетельские показания, фото и прочее. ДНК — одна из важнейших. Но все должно начаться с воли Антония или его матери. У Александра и Ирины же позиция не препятствовать, а помочь.

- В случае, если не будет заполнен прочерк, все права на имущество, авторские права не перейдут сыну? Будут проблемы с наследством? Невозможно будет вступить в наследство?

- Естественно, если он де-юре не является сыном, нет правовых оснований. Надеюсь, здравый смысл, логика возобладают. Учитывая тот факт, что вокруг них очень много провокаторов, которые пытаются их стравить без каких-то объективных причин, сейчас важно выждать время, когда градус напряженности понизиться. Здесь нет никакой платформы для конфликта, не юридической, не психологической. Делить-то особо нечего.

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