Бизнес-омбудсмен Борис Титов: Поправки в Жилищный кодекс угрожают существованию хостелов

Законопроект, предусматривающий запрет хостелов и посуточной аренды в многоквартирных домах будет рассматриваться во втором чтении. Накануне уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов направил председателю Госдумы Вячеславу Володину критический отзыв на документ.

«Законопроект, отложенный ранее в связи со спорностью предлагаемых в нем норм, предлагается принять в еще более жесткой редакции», - говорится в отзыве.

Титов отметил, что собственники квартир, которые не сдаются в аренду, могут выдвигать к предпринимателям «даже заведомо невыполнимые условия».

«Сегодня в российских регионах от 20% до 40% гостиничного бизнеса составляют именно «малые» формы — хостелы, пишет омбудсмен. - Они расположены преимущественно в жилых помещениях, а не специализированных гостиничных зданиях. Но именно этот «малый» сектор поддерживает конкуренцию в гостиничном секторе, стимулирует внутренний и международный туризм. И даёт доступную возможность проживания для россиян и приезжих туристов».

Практика хостелов широко развита в Европе, в самых популярных у туристов городах. И большинство европейских хостелов размещены именно в жилом секторе, в жилых домах.

«Принятие проекта в таком виде приведет к дефициту мест размещения и к существенному повышению цен на гостиничном рынке», - подчеркивает Борис Титов.

Омбудсмен призвал Вячеслава Володина рассмотреть возможность дополнительной проработки законопроекта.

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