Испанские археологи составили крупнейшую в мире карту затонувших сокровищ

Первым европейским кораблем, который затонул у берегов Америки, стала «Санта Мария» - флагманский корабль Христофора Колумба, на котором адмирал и открыл Новый Свет. В 1492 году «Санта Мария» села на мель у берегов Гаити, а затем была разбита штормом. Из ее обломков было построено первое европейское поселение в Америке - форт Рождества. С тех пор на протяжении четырех веков тысячи парусников курсировали между американскими колония и метрополией, перевозя золото инков, ацтеков и другие сокровища.

Команда исследователей, которую возглавляет археолог Карлос Леон, пять лет провела в архивах Мадрида и Севильи составляя список погибших кораблей. Им удалось оформить каталог, который содержит подробную информацию о местонахождении 681 затонувшего судна, его тип и название, имя капитана и членов экипажа, а так же сведения о грузе, вооружении.

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- Большинство объектов из нашего каталога вряд ли заинтересует крупные компании, специализирующиеся на поиске и подъеме сокровищ затонувших кораблей, - говорит Карлос Леон. - Они тоже, как и мы, потратили годы на изучение архивов. Но только когда дело доходило до известных кораблей, которые везли огромные грузы серебра и золота. Для нас же шхуны, груженые драгоценностями, и суда, перевозившие рабочие инструменты, имеют одинаковую ценность. Это все объекты исторического и культурного наследия. О сокровищах мы тоже кое-что узнали, но не думаю, что будем делиться этой информацией с охотниками за подводными кладами.

В ходе исследования ученые сделали немало удивительных открытий. В частности они убедились, что рассказы о пиратах, господствовавших на море, это не более чем легенда. Только 0,8% затонувших кораблей стали жертвой нападения морских разбойников. По мнению Карлоса Леоне, в действительности тяжеловооруженные испанские корабли (могли нести до 110 орудий и до тысячи моряков, солдат и пассажиров) сами были грозной силой. Они пугали пиратов гораздо больше, чем пират - моряков. Своему грозному имиджу пираты в значительной степени обязаны литературе. В реальности же пират Эдвард Тич - прообраз страшного капитана Флинта из «Острова сокровищ» Стивенсона, бороздил моря под Веселым Роджером немногим больше года, пока его не выследил отряд лейтенанта Мейнарда.

Только 0,8% затонувших кораблей стали жертвой нападения морских разбойников.Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

В Бермудском треугольнике пропало 1250 человек

Во-вторых, легенда о Бермудском треугольнике не получила никакого исторического подтверждения. Больше всего испанских галеонов - 249 - затонуло у берегов Кубы. На втором месте следует Атлантическое побережье США (153), на третьем - побережье Флориды (150). Нельзя сказать, что Бермуды были самым безопасным местом - в 1563 году там затонули 5 кораблей из числа «золотых галеонов», вместе с ними на дно ушли 1250 моряков. Однако, никакой аномалии в этом нет, похожие трагедии случались и в других регионах, где проходили оживленные морские пути.

Кладоискателей и любителей приключенческой литературы интересуют прежде всего корабли с грузом золота, жемчуга и серебра, следовавшие в Испанию. Но на самом деле основная часть судов везла куда более прозаичный товар. Из Испании в Америку везли десятки тонн ртути - она использовалась на рудниках для извлечения золота и серебра из горной породы. Переправляли рабов и оружие для подавления их восстаний. А еще табак, сахар, ваниль, какао, одежду, китайские вазы, книги, отделочный камень для строительства церквей и религиозные реликвии, вывезенные из самого Иерусалим...

Однако, далеко не всегда содержимое трюмов соответствовало декларации, потому что судовладельцам трудно было устоять перед соблазном переправить колониальный товар контрабандой, чтобы избежать налогов. Поэтому археологов порой поджидали сюрпризы, когда например, вместо указанной в декларации фасоли в бочках оказывались слитки серебра.

Впрочем ученые обследовали останки только четверти затонувших кораблей из списка Карлоса Леоне. Так что исследователей еще ждет немало сюрпризов.