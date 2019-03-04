«До сих пор не могу принять гибель сына»: Ирина Безрукова поделилась самым сокровенным
В минувшие выходные стартовал новый сезон реалити-шоу «Последний герой». Программу доверили вести актрисе и звезде сериала «Ольга» Яне Трояновой.
В ходе первых состязаний шоу уже покинул актёр Артур Смольянинов. Характер у артиста оказался непростой, неуживчивый. Племя «актёров», где обитал Смольянинов, проголосовало против него единогласно. Кстати, в этом году звезды соревнуются не с обычными телезрителями, а с командой экстрасенсов. Пока актеры выглядят более дружно. А в стане экстрасенсов сплошные разборки.
В команду актёров вошла и 53-летняя Ирина Безрукова. Известная красавица взяла с собой на остров самый главный для женщины предмет - зеркало. Как раз конкурсантам по правилам игры можно прихватить из дома один предмет. Для Ирины таким предметом стало зеркало.
-Зеркалом можно направить луч и развести огонь, - рассказала о практичной стороне дамского аксессуара Безрукова.
Перед голосованием, когда племя решало, кого выгнать на совете, Ирина, оставшись один на один с камерой, призналась, что приехала на проект, чтобы отвлечься от своей беды.
- Хочу обрести душевную гармонию, - поделилась актриса.
- Я вырастила прекрасного сына и до 25 лет он был со мной. Но так получилось, что он погиб (парень умер дома в результате несчастного случая, поскользнувшись в ванной на кафеле-Ред.) и мне очень трудно до сих пор это принять. Мне больно и страшно. Но я знаю, что Андрюшке бы понравилось, что я отважилась на это путешествие. Возможно, я это делаю для него, - расплакалась актриса.
Ирина Безрукова объяснила, почему решила принять участие в шоу «Последний герой».«До сих пор не могу принять гибель сына»: Ирина Безрукова поделилась самым сокровенным
Несмотря на то, что Ирина с трудом плавает и не так спортивна, как другие участники шоу, команда ее оставила в своих рядах. Видимо, на необитаемом острове важны не только спортивные навыки, но и человеческие качества.
А у Безруковой пока со всеми участниками складываются приятельские отношения.
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ИСТОЧНИК KP.RU