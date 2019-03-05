Розы — в «рубашках», герберы — без скотча: Роскачество рассказало как выбрать свежие цветы

У каждой женщины так случалось — получишь шикарный букет на 8 марта или другой важный день, придешь в восторг, а завтра цветы уже завяли или осыпались... А вместе с ними завяла и радость. Чтобы такого не случилось, эксперты Роскачества рекомендуют мужчинам заранее запомнить важные моменты при покупке букетов.

Почему они погибают: три главных уловки продавцов

1. Обрывают потемневшие и подсохшие листья и лепестки, которые сигналят о старости цветка.

2. Маскируют увядшие цветы блестками, красителями, обматывают бумагой, тканью.

3. Увядающие цветы собирают в букеты вместе со свежими.

Чтобы не напороться на неликвид, просите собирать букет при вас.

7 важных правил при покупке цветов

Рассказывает Артем Овод, к.б.н. РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, заместитель руководителя Аналитического центра АО «ГК ШАНЭКО».

1. Лучше — полураспустившиеся цветы. Раскрытые цветы слишком недолговечны. Лучший вариант для букета — бутоны вперемешку с чуть распустившимися цветами.

2. Бутоны — свежие. Бутон свежего цветка - гладкий, упругий, правильной формы, без посторонних пятен и полос. Желтоватые бутоны, слегка склонившие свои головки уже не распустятся. Не раскроются и крошечные бутончики, «квартирующиеся» у головок распустившихся цветов.

* Бутоны не должны быть стянуты резинкой (тюльпаны) или закреплены у основания липкой лентой (герберы).

* Бутон розы должен быть твердым у основания.

* Свежесть бутонов можно проверить, аккуратно отогнув лепесток в сторону - он должен вернуться в исходное положение. Слегка сожмите бутон снизу: свежий будет слегка поскрипывать, подсказывает эксперт.

3. Проверьте, плотно ли прилегает к бутону чашелистик и свежий ли он. Если нет — это, скорее всего, уже распустившийся цветок, у которого просто оборвали увядшие лепестки. А у розы должна быть «рубашка» - защитные лепестки, грубоватые, слегка деформированные. Их флорист при желании удаляет в присутствии клиента, при сборке букета. Если их нет — то роза уже постояла свое.

4. На раскрытых цветах — никакой пыльцы. Если на тычинках она есть, то значит цветы раскрылись давно и долго не простоят.

5. Стебли свежих цветов - упругие, мясистые, без внешних повреждений и пятен. Листья сочные, яркие, красивые. Если листья вялые, скорее всего, стебель поврежден, а значит, цветок проживет недолго.

6. Срез должен быть влажным, светлым, без постороннего запаха. Если срез стебля почернел или пожелтел — значит, цветок срезали давно и долго держали без воды. А если нижние листья подгнили — значит, он уже много времени провел в воде. Возьмите цветок за кончик стебля - он не должен наклониться. Еще один нюанс, который продлевает жизнь букета: чем прямее стебель, тем проще доступ влаги к бутонам.

7. Белый налет на листьях, деформация или рваные раны - плохой знак, возможно признак болезни. Мало того, что это не очень красиво, это может быть опасно для комнатных растений.

КСТАТИ

Не усердствуйте с упаковкой

Правило для упаковки композиции одно: она не должна быть слишком яркой, чтобы не отвлекать внимание от содержимого. Например, для монобукета (роз, тюльпанов или ромашек) подойдет просто широкая шелковая лента. Лучше всего отдать предпочтение натуральным мягким тонам - они гармонируют с любыми цветами и оттеняют их красоту. Точно так же работают грубые фактуры: фетр, сетка, крафтовая, гофрированная бумага, стилизованные газеты.

ВАЖНО

Как продлить жизнь: тюльпаны — в лед, у лилий оборвите тычинки

Перепады температур губительны для цветов, поэтому если они только что побывали на морозе, дайте им «привыкнуть», например, сначала вынесите на закрытый балкон.

Правила для всех цветов: первым делом обновите срез - сделайте это ножницами или секатором на 2-3 см, держа стебли под струей воды. Мягкие стебли обрезайте под углом, твердые - расщепляйте снизу ножом. Нижние листья удалите, чтобы они не гнили в воде. Не соединяйте в одной вазе два букета и не смешивать цветы от разных букетов.

* Розы и лилии нужно ставить в прохладную воду. У лилий сразу оборвите тычинки, пока они не покрылись пыльцой.

* Тюльпаны предпочитают холодную воду, можно даже добавить льда. Кидайте кубик льда в вазу почаще.

* Герберам нужна вода комнатной температуры.

* Сирень и хризантемы лучше ставить в теплую воду.

* В вазу можно добавить специальное средство для продления свежести. Или две ложки сахара - для роз, тюльпанов, гвоздик, хризантем. Или растолченную таблетку ацетилсалициловой кислоты - для роз.

* Спустя три дня промыть и подрезать стебли, сполоснуть вазу, обновить воду.

* Размещать вазу с букетом лучше всего в прохладном месте, подальше от сквозняков, прямых солнечных лучей и отопительных приборов.