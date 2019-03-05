Эксперт Андрей Сарабянов: Папка с рисунками Кандинского лежала под лестницей

Крупнейший специалист по русскому авангарду, чья книга «Неизвестный авангард» произвела переворот на художественном рынке, объездив провинциальные города, нашел более двухсот полотен русских художников, о существовании которых музейщики даже не догадывались.

«Финансовый интерес к авангарду породил лавину подделок»

- Андрей Дмитриевич, кажется, что сейчас интерес к авангарду идет на спад?

- По крайней мере сейчас на рынках нет такого ажиотажа - и это очень хорошо. Чтобы авангард занял определенную нишу в истории русского искусства, нужно, чтобы ажиотаж вокруг него поутих. К сожалению, большой финансовый интерес к нему породил огромное количество подделок.

- Недавно снова заговорили о поддельном искусстве в музеях в связи с кражей полотна Куинджи из Третьяковской галереи. Приходилось ли вам с этим сталкиваться?

- К сожалению, да. Помню, в какой ужас пришли мои коллеги и я, увидев каталог выставки авангарда в итальянской Мантуе. Там были опубликованы только фальшаки. Несколько лет назад за рубежом вышло два издания о Наталье Гончаровой. В одном я насчитал 70 фальшивых работ, во втором - несколько сотен…

- Но при этом вам приходилось находить бесценные работы в провинциальных музеях…

- Сразу после революции возникла идея создания музеев живописной культуры. Поэтому по городам, где были художественные училища, рассылались работы авангардистов для обучения, и, таким образом, в регионах оказалось больше двух тысяч произведений лучших наших художников. В архивах я нашел адреса рассылки и поездил по этим местам. Находить произведения в музеях - это такой драйв… как грибы собирать. Помню, в одном музее под лестницей обнаружилась папка с рисунками, на которых даже инвентарных номеров не было. В папке оказались рисунки Кандинского и витебских учеников Малевича...

А в краеведческом музее Ельца я нашел рисунок, подписанный как «неизвестный художник по пьесе Маяковского «Клоп»». При этом сразу бросалось в глаза, что рисунок к «Клопу» не имеет никакого отношения. Как выяснилось, на обороте картины было карандашом написано «Клюн», а люди неправильно прочли. Так рисунок обрел автора - прекрасного авангардиста Ивана Клюна.

- Какая судьба у найденных вами работ?

- Теперь они введены в научный оборот. Музеи их экспонируют, могут ими обмениваться, отправлять на выставки, зарабатывать деньги.

Благодаря Андрею Сарабьянову музей в Ельце обрел рисунок авангардиста Ивана Клюна. Фото: Архив Андрея Сарабьянова

«Бруни расстреляли, а Пушкин остался»

- Не так давно в издательстве «Энциклопедия русского авангарда» с вашим участием вышла книга теоретика русского футуризма Николая Пунина. Ее называют сенсацией.

- Уникальная книга, о которой ходили легенды, называется «В борьбе за новейшее искусство. Искусство и революция». Это мемуары о Петроградской художественной жизни. Они должны были быть изданы еще в начале 30-х годов, но книгу запретили. Однако текст сохранился в архиве наследников Пунина. Роль Пунина не исчерпывается статусом мужа Анны Ахматовой.

- Как такой авангардный человек мог жить с такой классической Ахматовой?

- Это нам она кажется очень классической, а она была весьма авангардна для своего времени. Кроме того, между ней и Пуниным была любовь… Николай Николаевич был одним из самых авторитетных художественных критиков своего времени. Он много делал для художников. Будучи комиссаром Русского музея, покупал их картины для музейной коллекции. Когда наступили совсем голодные времена, давал заказы на росписи фарфора, поскольку работал еще и на Императорском фарфоровом заводе. Пунин собирал вокруг себя молодые таланты, влиял на умы, направлял. Его роль в формировании авангарда огромна.

- Богема прошлого отличалась от нынешней?

- Как небо и земля. Был удивительный человек, Николай Бруни… Он писал музыку, картины, стихи. В 1914 году ушел на войну и стал летчиком. Его самолет сбили, но когда он падал, то дал зарок: если останется жив, то посвятит жизнь Богу. Врачи собрали его по косточкам, и Николай принял священнический сан. Служил в деревне недалеко от Оптиной пустыни, страдал там, поскольку был человеком богемы. Не выдержал, уехал обратно в Петербург, стал заниматься наукой, был изобретателем. А потом его посадили по доносу его же ученика, который присвоил себе изобретение учителя. Но и в лагере под Ухтой Николай сумел быть полезным людям и искусству. В 1937 году он поставил памятник Пушкину - из кирпичей, гипса и других малопригодных материалов. Через год Бруни расстреляли, а памятник Пушкину остался. В 2000-е годы его восстановили.

«Комсомолка» рекомендует всем ценителям прекрасного - коллекция «Лучшие современные художники» на shop.kp.ru и в фирменном магазине «КП» по адресу: г. Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, д. 1/23, стр. 1

реклама 12+

АО «ИД «Комсомольская правда», Москва

ОГРН 1027739295781