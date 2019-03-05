Ребятам о зверятах

Кокосы, мачете, тотемы… Люди, ковыряющиеся в песке. Не помню почему, но точно помню, что за всем этим вся страна наблюдала с упоением. Тогда все снова и уже окончательно влюбились в Николая Дроздова, по-новому оценили Жанну Фриске, Кирилла Толмацкого, Владимира Преснякова, Максима Покровского… На наших глазах из сценических образов и экранных стереотипов вдруг стали выползать человеческие существа. С недостатками, нервами, несовершенствами. И это было удивительно трогательно.

В первом выпуске нового «Героя» все очень похоже. Даже сколопендр и рыб мы узнаем в лицо. Кругом родные пальмы и джунгли. И конкурсы, и травмы, и первые, пока чуть надуманные жалобы. Но уже проскакивает что-то человеческое и у звезд, и у «экстрасенсов».

Возможно, это реальный, а то и последний шанс для нашего шоу-бизнеса доказать, что в нем есть что-то настоящее. Что за глупыми, выверенными до последней строчки интервью стоят нормальные люди, а не зомби. И если даже на островах они останутся картонными накрашенными куклами, то ничто другое им уже не поможет.

Да, среди них на этот раз нет звезд первой величины. Но те, кто решился, все-таки герои. Мы давно не наблюдали за известными людьми в аквариуме «без фильтров». И такого эксперимента обществу очень не хватало. Конечно, куда интереснее было бы понаблюдать в таких условиях за политиками, например, за олигархами, магнатами. Может, у «Последнего героя» будет продолжение? И тогда все натуралисты страны во главе с Николаем Николаевичем Дроздовым смогут сделать выводы о привычках и повадках данного вида.

«Последний герой. Актеры против экстрасенсов». Суббота, 19.00. ТВ3

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

А может, они там стейки едят?

Сергей ЕФИМОВ

Тот, старый «Последний герой», закрытый в 2009-м, был совершенно невероятным проектом. Наблюдать за тем, как раскрываются люди в экстремальной обстановке, было дико интересно. Но тогда и телевидение было другим. Ему еще доверяли и допускали, что оно может быть честным и искренним. А сегодня ТВ - циничный драгдилер: эмоциональным наркоманам без него никак, но надо быть не в своем уме, чтобы ждать от него хоть толику правды и человеколюбия (подробности).