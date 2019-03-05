Четыре способа сэкономить при игре на бирже

Если у вас уже есть депозиты в разных валютах, дополнительные средства, вы можете разместить часть капитала на бирже. А перед этим лучше сразу выяснить, как сделать это с максимальной прибылью, минимальными расходами и нулевыми налогами. Ну, поехали!

Индивидуально, инвестиционно, с вычетом

Пенни сэкономленный = пенни заработанный. И наоборот. Став инвестором, можно не только заработать на росте рынка, дивидендах или купонах. Несколько лет назад государство ввело выгодный механизм - индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). По нему можно получить налоговый вычет. То есть не просто не платить налоги с прибыли (об этом позже), но и получить часть вложенных денег обратно.

Как и при других налоговых вычетах, 13% вам вернут только в том случае, если у вас в этом календарном году был официальный доход. Например, если вы работали и получали официальную зарплату, с которой работодатель удерживал НДФЛ, или легально сдавали в аренду квартиру и делились частью дохода с государством.

Главное правило ИИС - деньги или ценные бумаги на счете должны пролежать там не меньше трех лет. Но начать получать налоговый вычет вы можете почти сразу. Если вдруг не удержитесь и снимите часть средств заранее, вычет государству придется вернуть.

Есть еще один вид вычета - можно не платить подоходный налог с полученной прибыли. Но в большинстве случаев это менее выгодный вариант, чем получить 13% с вложенной суммы.

Помоги Силуанову - дай государству в долг

Государства почти во всех странах мира занимают деньги у своих граждан. Для этого они выпускают для внутреннего рынка собственные долговые бумаги. В России они называются «облигации федерального займа» (коротко - ОФЗ). Два года назад государство даже ввело так называемые народные облигации (ОФЗ-н). Их можно было купить прямо в отделениях нескольких крупных банков - по упрощенной схеме. Тем не менее гособлигации можно приобрести и с помощью обычного брокерского счета в любое удобное время.

Главный плюс гособлигаций - по ним не нужно платить налоги с купонного дохода. То же самое относится к региональным и муниципальным облигациям. Они тоже котируются на бирже. И бывает, что приносят более высокий доход (на 1 - 2% годовых выше ОФЗ).

Есть лишь один нюанс. Если вы продали облигацию дороже, чем купили (так бывает, потому что ее рыночная стоимость колеблется в зависимости от спроса и предложения), то с разницы придется заплатить подоходный налог (13%). Но, как правило, колебания по облигациям минимальные, даже если придется платить, это будут копейки.

Льготу три года ждут

Такой срок в январе 2014 года установило государство. Правило действует следующим образом: если вы держите бумаги больше трех лет, то при продаже можете не платить подоходный налог. Речь идет обо всех акциях и облигациях, торгуемых на Московской бирже, и паев открытых ПИФов. Причем чем больше лет вы их держите, тем бОльшая сумма подпадает под льготу.

Формула выглядит так: N умножить на 3 млн рублей, где N - количество лет, которое бумаги лежали у вас в портфеле. То есть если вы завели свой инвестпортфель в январе 2014-го, а решили продать его в январе 2019-го, то сможете не платить налог с 15 млн рублей полученной прибыли. Более чем достаточно для подавляющего большинства частных инвесторов.

Корпоративные скидки

С 2018 года стала действовать еще одна льгота. Теперь можно покупать корпоративные облигации и тоже не платить налог с дохода по ним. Список есть на сайте Мосбиржи (см. «Полезная ссылка»). В него входят ценные бумаги Сбербанка, РЖД, Внешэкономбанка, Уралкалия, ВТБ, КамАЗа, Газпрома и других крупных и средних компаний. Они называются корпоративными облигациями. Перечень очень большой - несколько сотен выпусков. И это несмотря на то, что в него входят только бумаги, которые начали обращаться на рынке не раньше января 2017 года.

Денежных лимитов, как в трехлетней льготе, здесь нет. Есть другое ограничение. Если доход получился больше, чем «ключевая ставка + 5%», то с превышения придется заплатить налог на сверхдоходы (35%). Но, как правило, такую доходность облигации не приносят.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

· Вы открываете ИИС в одной из брокерских компаний или в крупном банке.

· Кладете на счет по 400 тысяч рублей (или меньше) каждый год в течение трех лет.

· Покупаете на них ценные бумаги - акции или облигации.

· Получаете с них доход в виде дивидендов и купонов.

· Смотрите, как меняется стоимость вашего портфеля (часто в бОльшую сторону, но кризисы случаются).

· А параллельно можете получить еще и налоговый вычет: 13% от вложенной суммы, но не больше 52 тысяч рублей в год - это и есть 13% от 400 тысяч рублей.

Как менялся индекс Мосбиржи

ЛУЧШАЯ СТРАТЕГИЯ

Купи и держи. Всегда!

Большинство западных инвесторов не спекулируют, а последовательно собирают свой портфель ценных бумаг. Например, отчисляют часть зарплаты каждый месяц или каждый квартал. Как когда-то сказал миллиардер Уоррен Баффет: «В идеале акции не надо продавать никогда».

Смысл такой стратегии прост. Если взять долгосрочные отрезки (больше 10 лет), то вложения в фондовый рынок, как правило, опережают инфляцию. Это многолетняя статистика и главный показатель, который показывает, что ваши инвестиции приносят доход, а не съедаются ростом цен. В этом случае нужно брать тариф, который не предполагает плату за депозитарий. Плюс ко всему все это время вы будете получать дивиденды. В среднем на российском рынке они составляют 3 - 4% годовых. Меньше, чем на депозите, но тоже неплохо.

ПОЛЕЗНАЯ ССЫЛКА

moex.com