Редкий кадр: Иван Дорн выложил видео с женой Анастасией

Иван Дорн – один из самых востребованных музыкантов в России, которые всегда собирает полные залы и которого обожают сотни тысяч поклонниц. Однако, ни про романы с фанатками, ни про отношения с коллегами -певицами слухов никогда не ходит. Говорят, Иван Дорн примерный семьянин и хороший отец, и именно поэтому старается не публиковать фото своей супруги и детей. Но иногда, конечно, случаются исключения. На днях музыкант выложил Instagram видео с женой Анастасией Новиковой. На нем супруга музыканта вместе с ведущим Колей Сергой пританцовывает под новый трек Ивана Дорна и Zventa Sventana с говорящим названием "Мужа дома нету". Zventa Sventana - проект участницы шоу "Голос" Тины Кузнецовой.

В Иван рассказал о компромиссах, на которые ему приходится идти и своем отношении к современному институту брака.

Иван Дорн выложил видео с женой АнастасиейФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Женщины хотели феминизироваться и достигли своих целей. Сейчас самый ценный ресурс - время, все процессы упрощаются для того, чтобы его было больше. Ты с легкостью согласишься не тратить время на любимого человека, если он так хочет. Если женщина говорит: "Не волнуйся, я сама заработаю деньги и со всем справлюсь" - какие могут быть вопросы? Конечно, это удобно! Ведь хочется пожить для себя, как можно больше всего попробовать. Меняются нормы семейных отношений, деторождение откладывают на неопределенный срок. Я не знаю, плохо это или хорошо. Когда есть столько возможностей, столько всего интересного, незакрытые гештальты копятся каждый день, - рассказывал он в интервбю журналу Hello!.

Напомним, Иван Дорн и Анастасия Новикова женаты с 2013 года, а знакомы с самого раннего детства. Иван и Настя вместе учились в школе, там же пара влюбилась друг в друга. Настя поддерживала певца на протяжении всего становления его карьеры. Сейчас пара воспитывает двоих детей.