2019-03-05T15:31:30+03:00
Звезды

Редкий кадр: Иван Дорн выложил видео с женой Анастасией

Пара жената шесть лет, но фото с супругой артист показывает крайне редко
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Иван Дорн примерный семьянин и хороший отец, и именно поэтому старается не публиковать фото своей супруги и детейИван Дорн примерный семьянин и хороший отец, и именно поэтому старается не публиковать фото своей супруги и детейФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Иван Дорн – один из самых востребованных музыкантов в России, которые всегда собирает полные залы и которого обожают сотни тысяч поклонниц. Однако, ни про романы с фанатками, ни про отношения с коллегами -певицами слухов никогда не ходит. Говорят, Иван Дорн примерный семьянин и хороший отец, и именно поэтому старается не публиковать фото своей супруги и детей. Но иногда, конечно, случаются исключения. На днях музыкант выложил Instagram видео с женой Анастасией Новиковой. На нем супруга музыканта вместе с ведущим Колей Сергой пританцовывает под новый трек Ивана Дорна и Zventa Sventana с говорящим названием "Мужа дома нету". Zventa Sventana - проект участницы шоу "Голос" Тины Кузнецовой.

В Иван рассказал о компромиссах, на которые ему приходится идти и своем отношении к современному институту брака.

Иван Дорн выложил видео с женой Анастасией Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Иван Дорн выложил видео с женой АнастасиейФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Женщины хотели феминизироваться и достигли своих целей. Сейчас самый ценный ресурс - время, все процессы упрощаются для того, чтобы его было больше. Ты с легкостью согласишься не тратить время на любимого человека, если он так хочет. Если женщина говорит: "Не волнуйся, я сама заработаю деньги и со всем справлюсь" - какие могут быть вопросы? Конечно, это удобно! Ведь хочется пожить для себя, как можно больше всего попробовать. Меняются нормы семейных отношений, деторождение откладывают на неопределенный срок. Я не знаю, плохо это или хорошо. Когда есть столько возможностей, столько всего интересного, незакрытые гештальты копятся каждый день, - рассказывал он в интервбю журналу Hello!.

Напомним, Иван Дорн и Анастасия Новикова женаты с 2013 года, а знакомы с самого раннего детства. Иван и Настя вместе учились в школе, там же пара влюбилась друг в друга. Настя поддерживала певца на протяжении всего становления его карьеры. Сейчас пара воспитывает двоих детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ольга АНТОНОВА

 
Читайте также
Новости 24
Нобелевские премии по литературе 2018 и 2019 вручат в этом году
Премьер Болгарии сообщил о крайне негативном влиянии антироссийских санкций
Валентина Матвиенко: конкурс «Лидеры России» поможет бороться с утечкой мозгов
Туск поддержал предложения Макрона по обустройству Европы
Ученые рассказали о пользе прохождения 10 тысяч шагов в день
Для банков разработают стандарт по продаже рискованных финансовых продуктов населению
Chanel покажет последнюю коллекцию кутюрье Карла Лагерфельда
Счетная палата РФ признала господдержку молодых ученых малоэффективной
Песков: обсуждавшийся Путиным и Нетаньяху формат группы по Сирии будут прорабатывать
СБУ проводит обыски в квартире оппозиционного журналиста Скачко
Италия высказалась против санкций в отношении России и за ее участия в ПАСЕ
На Симферопольском шоссе загорелся грузовик
Москалькова попросила комиссара ОБСЕ помочь журналисту Вышинскому
В Кремле заявили, что Россия готова к торговле с Белоруссией в рублях
Российского дипломата не пустили в Чехию «по соображениям безопасности»
Умер Клаус Кинкель, занимавший пост главы МИД Германии в 90-х
Собянин: «В Москве установят мемориальную доску Иосифу Кобзону»
В марте Минфин РФ в 1,5 раза увеличит затраты на приобретение валюты
Слушание по делу российского "хакера" Никулина состоится 12 марта в США