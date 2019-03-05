Наживается на хайпе? Хейтеры осудили Дакоту, которая открыла курсы для разведенок

Как-то так интересно повернулся современный мир, что как только звезда объявляет о разводе, она из любого килограмма лимона начинает делать лимонад. И почти у всех он получается отличный.

Так, Анфиса Чехова после развода с супругом похудела и открыла онлайн- школу для мечтающих постройнеть, Ольга Бузова запела и заработала миллионы, а Рита Дакота решила проводить онлайн –марафоны для женщин, которые также как она пережили предательство любимого. О чем сама и объявила в своих соцсетях.

«Последние полгода были самыми сложными за всю мою жизнь, но в то же время самыми удивительными, наполненными, трансформационными и самыми-саааамыми полезными, — говорит звезда. — Параллельно все это время я получала и продолжаю получать десятки тысяч писем от девчонок, которые тоже проходят переломные кризисные ситуации (каждая-свою, там были не только разводы и расставания, там была полная потерянность в пути и предназначении, переезды, катастрофы, потери, болезни, лишения, предательства, всяческие другие личные апокалипсисы, где вопрос всегда был одним и тем же «как собрать себя по кусочкам обратно и начать жить ещё лучше, чем было «до»). Окончательно собрав в кучу все свои личные инструменты, от практик до литературы, от психотерапии до экспертного мнения учителей и мастеров, которые помогали и мне, мы, утрамбовав все это в простую и очень рабочую историю, таки решились запустить марафон для тех, кто так хотел что-то сделать, чтобы улучшить свою жизнь в кризисной точке, но не знал, с чего начать».

Надо отметить, что Дакота обещает, что после прохождения ее тренинга они обретут гармонию с собой, полюбят себя и обретут новые отношения. Стоимость курса около тысячи рублей.

Желание молодой мамы и певицы заработать очень похвально, но как только экс-участница «Фабрики» заговорила о запуске курса, в пост пришли хейтеры, которые принялись недоумевать: а что сама Рита уже обрела гармонию и новые отношения? Ведь еще месяц назад бывшая супруга Влада Соколовского признавалась, что она планировала сделать пластические операции, потому что ей не нравится ее внешность, а на Бали Дакота отправилась отдыхать в компании подруг.

«Наживаетесь на хайпе?», «А что в курсе девушкам помогают психологи, все-таки развод – это сильное потрясение!», «Когда уже сделают курсы как сделать курсы? Одни гуры и учителя вокруг», - принялись писать фолловеры.

Некоторые стали обвинять певицу, снова пытается нажиться на теме своего несчастья. Ведь еще две недели назад она признавалась, что ушла из созданного с близкой подругой бизнеса именно потому, что не могла нести в массы гармонию и позитив, когда сама не ощущала их. Но теперь она готова делиться своими знаниями с другими.

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Рита написала, что была удивлена, что в такой ситуации мужчина, который должен взять и уйти, оставив все обманутой жене, решил делить имущество. В частности - две квартиры, объединенные в одну в доме в одном из московских районов недалёко от центра. Ребята какое-то время назад радостно делились новостями о том, что наконец они смогли выплатить деньги за свое жилье - до этого им приходилось жить вместе с родителями Влада. Всего за год им удалось выплатить 20-летнюю ипотеку. И кто бы знал, что через несколько месяцев после новоселья придется решать, кто будет жить в их когда-то долгожданном доме. (подробности)