Весна пришла: в столичном зоопарке проснулись сурки

На улице то -8 градусов, то +1. Хотя на календаре полным ходом весна. В столичном зоопарке на перемены погоды не реагировали и сурки. В народе верят в примету, если сурки проснулись, то это начало весны. И вот 5 марта в Московском зоопарке сообщили радостную новость - вышли из спячки степные сурки. Зверьки почувствовали приближение тепла и вышли из своей уютной норки на поверхность. В общей сложности в этом году сурки проспали пять месяцев, хотя в дикой природе могли бы и полгода.

- В этом году из-за раннего потепления наши сурки проснулись несколько раньше, чем предполагалось. Однако это никак не повлияло на самочувствие животных. Пока что они редко показываются на поверхности и передвигаются достаточно медлительно, тем не менее самец Арчи уже успел обойти весь вольер и все с любопытством обнюхать, - рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Зверьки почувствовали приближение тепла и вышли из норкиФото: предоставлено пресс-службой

Если придете в зоопарк понаблюдать за сурками - ищите их в вольере на старой территории, расположенном рядом с бассейном серых тюленей и вольером венценосных журавлей. Но не удивляйтесь, что зверьки еще немного сонные и худые. Они действительно за время спячки потеряли около трети своего веса. Но сейчас их начинают кормить овощами. В дневное время, кстати, самец Арчи активно гуляет по вольеру, а вот его дамы Нагайна и Сара пока еще лениво отлеживаются в теплой норе.

- Вскоре после того, как сурки проснутся, начнут отъедаться и приходить в тонус, они станут готовиться к периоду размножению, - рассказывают в Московском зоопарке.

У Арчи и его самок потомства еще не было ни разу. Связано с тем, что в неволе это сделать достаточно сложно. Но специалисты зоопарка не теряют надежду создать оптимальные условия, чтобы сурки все же размножались. Но о детенышах сурков подумают позже, сейчас сотрудники зоопарка готовятся будить тушканчиков, которые всю зиму спали в специальных холодильниках. А вот мишек будить не будут. В зоопарке говорят, что бурая медведица и два гималайских медведя совсем скоро проснуться сами.