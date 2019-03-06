«И почему таких женщин бросают»: Роскошная Анфиса Чехова взорвала Инстаграм снимком в бикини

Анфиса Чехова улетела в отпуск на Мальдивы: в своем Инстаграме телеведущая делится солнечными отпускными снимками. С собой 41-летняя звезда экрана взяла целый чемодан купальников, которые она демонстрирует один за другим. Особенно телеведущей приглянулось очень открытое бикини с черно-белым принтом. Сфотографировавшись в нем, Анфиса предрекла, что этот снимок буквально «взорвет» ее Инстаграм. И не ошиблась! За короткое время фотография набрала почти 80 тысяч «лайков» и множество комментариев.

- Есть фотографии, которые гарантированно взрывают мой Инстаграм! Это фото в купальниках, - написала телеведущая на своей страничке. - Вы бросаетесь хвалить мою фигуру (спасибо вам за добрые слова) или ругать ( ну, тут уж на вкус и цвет товарищей нет), обсуждать мои параметры, худая-толстая, выискивать следы фотошопа, обсуждать купальник. Предлагаю на этом фото сделать акцент на купальнике, потому как я от него просто в оргазмическом восторге!

achekhova Есть фотографии, которые гарантированно взрывают мой инстаграм!

Купальник и правда великолепно сидит на Анфисе. Это отметили все без исключения посетители ее странички. Фолловеры забросали Анфису восторженными комментариями. «Купальник – бомба», «Анфиса, на такой фигуре любое бикини будет смотреться потрясающе», «И почему таких женщин бросают», «Мужчины, где ваши глаза», - пишут поклонники.

На Мальдивы Анфиса отправилась без сына Соломона – звезда экрана отдыхает в компании приятеля, ведущего «Адской кухни» Эдуарда Демченко. Фолловеры немедленно предположили, что у них роман. Анфиса решила прояснить ситуацию, спросив напрямую у Эдуарда, какие отношения их связывают.

-Мои подписчики очень переживают и интересуются, кто вы мне? Любовник? Бойфренд? Кто вы? - спросила Анфиса у Демченко в Сториз.

- Да все сразу. За эти 15 лет все так смешалось между мной и тобой, - ответил Эдуард.

"Анфиса, вы - секс-бомба!", - пишут поклонники в комментариях. Фото: Инстаграм.

За последние пару лет Анфиса очень похудела и теперь может демонстрировать бикини любой степени откровенности. Чехова сбросила 25 килограммов, после чего ее даже пригласили вести программу о здоровом питании «Взвешенные люди». Фигура ее мечты не далась телеведущей легко. Когда-то Анфиса весила 90 килограммов и не позволяла себе показываться на просторах Интернета в бикини. Телеведущая не скрывает, что в свое время перепробовала множество диет и даже сидела на печально известных тайских таблетках, которые едва не стоили ей жизни и здоровья. Но сейчас она в отличной форме.

- А все лишь потому, что я разобралась с мозгами, гормонами и питанием. У меня прошло несколько хронических заболеваний и иммунитет железный, - рассказывала Чехова в Инстаграме.