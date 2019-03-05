2019-03-05T09:58:35+03:00
Спорт

Боруссия Дортмунд - Тоттенхэм 5 марта 2019: прямая онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги Чемпионов

Футбол, матч Боруссия Дортмунд - Тоттенхэм 5 марта 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 5 марта 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 1/8 финала Лиги Чемпионов
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
"Боруссия" готова к битве с англичанами."Боруссия" готова к битве с англичанами.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Первая игра двух команд в Лондоне завершилась разгромной победой британцев со счетом 3:0. Так что в ответной встрече на своем поле лидеру Бундеслиги придется очень сильно постараться, дабы что-то противопоставить сильному отрыву в первой игре. Главная надежда "Боруссии" - просто на чудо. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Боруссия Дортмунд - Тоттенхэм 5 марта 2019.

Статистика личных встреч Боруссия Дортмунд - Тоттенхэм 5 марта 2019

Пять раз команды играли между собой. 3 раза выигрывали британцы, дважды - немцы. Ничьих еще ни разу не было в поединках этих двух клубов.

Прогнозы на матч Боруссия Дортмунд - Тоттенхэм 5 марта 2019

"Тоттенхэм" - главный кандидат на выход в четвертьфинал Лиги Чемпионов

Трансляция матча Боруссия Дортмунд - Тоттенхэм 5 марта 2019

Трансляция матча Боруссия Дортмунд - Тоттенхэм 5 марта 2019 года состоится в прямом эфире на канале Матч! Футбол 1 с 22:50 по московскому времени.

Боруссия Дортмунд - Тоттенхэм 5 марта 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Спартак - Краснодар 3 марта 2019: прямая онлайн-трансляция матча 18 тура чемпионата России по футболу
Футбол, матч Спартак - Краснодар 3 марта 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 3 марта 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 18 тура чемпионата России по футболу
Новости 24
В Японии введут запрет на полеты беспилотников над военными базами США
Премьеру «Шерлока Холмса-3» перенесли на год
Береговая охрана Коста-Рики задержала катер с 1,4 тонны кокаина
Индия не намерена вводить ответные пошлины на товары из США
В Лондоне зафиксирован второй в истории случай излечения от ВИЧ
Минтранс оценил итоги переговоров России и США по авиасообщению
В Белом доме назвали "позорным" расследование Конгресса против Трампа
Составлен рейтинг лучших достопримечательностей мира
Суд Токио удовлетворил просьбу Карлоса Гона об освобождении под залог
На AliExpress стартует продажа китайских автомобилей
Медведев назвал приостановку участия РФ в ДРСМД ответной мерой на действия США
Пропавшая в Калужской области старушка замерзла насмерть, не дождавшись помощи
В США начался суд над россиянкой, которую обвинили в похищении дочерей
Россия зафиксировала 3 млн кибератак с территории США
В России хотят ограничить минимальную цену на пиво
Захарова указала на абсурдность заявления Болтона по доктрине Монро
ЕС введет тотальный контроль по биометрии за всеми въезжающими на их территорию