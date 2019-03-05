Боруссия Дортмунд - Тоттенхэм 5 марта 2019: прямая онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги Чемпионов

Первая игра двух команд в Лондоне завершилась разгромной победой британцев со счетом 3:0. Так что в ответной встрече на своем поле лидеру Бундеслиги придется очень сильно постараться, дабы что-то противопоставить сильному отрыву в первой игре. Главная надежда "Боруссии" - просто на чудо. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Боруссия Дортмунд - Тоттенхэм 5 марта 2019.

Статистика личных встреч Боруссия Дортмунд - Тоттенхэм 5 марта 2019

Пять раз команды играли между собой. 3 раза выигрывали британцы, дважды - немцы. Ничьих еще ни разу не было в поединках этих двух клубов.

Прогнозы на матч Боруссия Дортмунд - Тоттенхэм 5 марта 2019

"Тоттенхэм" - главный кандидат на выход в четвертьфинал Лиги Чемпионов

Трансляция матча Боруссия Дортмунд - Тоттенхэм 5 марта 2019

Трансляция матча Боруссия Дортмунд - Тоттенхэм 5 марта 2019 года состоится в прямом эфире на канале Матч! Футбол 1 с 22:50 по московскому времени.