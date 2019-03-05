2019-03-05T09:58:39+03:00
Спорт

Реал Мадрид - Аякс 5 марта 2019: прямая онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги Чемпионов

Футбол, матч Реал Мадрид - Аякс 5 марта 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 5 марта 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 1/8 финала Лиги Чемпионов
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Аякс" сыграет против "Реала"."Аякс" сыграет против "Реала".Фото: REUTERS
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Как бы тут не грянула сенсация плей-офф Лиги Чемпионов. Амстердамский "Аякс" очень хорошо смотрелся в первой игре двухматчевого противостояния. На своем поле "аяксиды" не без вопросов к судейству уступили со счетом 1:2. И теперь команда едет в столицу Испании к сопернику, который на неделе проиграл дважды "Барселоне". "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Реал Мадрид - Аякс 5 марта 2019.

Статистика личных встреч Реал Мадрид - Аякс 5 марта 2019

13 матчей провели между собой два клуба. 8 побед на счету "Реала", 4 раза выигрывал "Аякс", а еще 1 игра завершилась вничью.

Прогнозы на матч Реал Мадрид - Аякс 5 марта 2019

"Реал" - фаворит этого противостояния.

Трансляция матча Реал Мадрид - Аякс 5 марта 2019

Трансляция матча Реал Мадрид - Аякс 5 марта 2019 года состоится в прямом эфире на канале Матч ТВ с 22:50 по московскому времени.

Реал Мадрид - Аякс 5 марта 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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