Реал Мадрид - Аякс 5 марта 2019: прямая онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги Чемпионов

Как бы тут не грянула сенсация плей-офф Лиги Чемпионов. Амстердамский "Аякс" очень хорошо смотрелся в первой игре двухматчевого противостояния. На своем поле "аяксиды" не без вопросов к судейству уступили со счетом 1:2. И теперь команда едет в столицу Испании к сопернику, который на неделе проиграл дважды "Барселоне". "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Реал Мадрид - Аякс 5 марта 2019.

Статистика личных встреч Реал Мадрид - Аякс 5 марта 2019

13 матчей провели между собой два клуба. 8 побед на счету "Реала", 4 раза выигрывал "Аякс", а еще 1 игра завершилась вничью.

Прогнозы на матч Реал Мадрид - Аякс 5 марта 2019

"Реал" - фаворит этого противостояния.

Трансляция матча Реал Мадрид - Аякс 5 марта 2019

Трансляция матча Реал Мадрид - Аякс 5 марта 2019 года состоится в прямом эфире на канале Матч ТВ с 22:50 по московскому времени.