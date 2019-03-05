Новый мюзикл "Мечтатели" первыми посмотрели дети Эвелины Блёданс, Анны Хилькевич, Натальи Подольской и Анастасии Стоцкой

Профессор-злодей предлагает героям отказаться от своих мечтаний, ведь он коллекционирует чужие несбывшиеся желания, чтобы получить власть над людьми. Однако герои остаются верны себе.

Организаторы шоу решили, что такой сюжет сможет вдохновить детей, оказавшихся в непростых жизненных обстоятельствах и пригласили на премьеру подопечных благотворительных фондов и социальных организаций: "Волонтёры в помощь детям - сиротам", Красногорский и Истринский социально - реабилитационные центры для несовершеннолетних, фонд «ХАМА», «Всероссийское общество инвалидов» и другие объединения, поддерживающие родителей детей-инвалидов.

Анна ХилькевичФото: Михаил ФРОЛОВ

Также на премьеру пришли, многие со своими детьми, - известные артисты: Эвелина Блёданс, Анна Хилькевич, Наталья Подольская, Анастасия Стоцкая, Ольга Кабо, Маргарита Позоян, Павел Кабанов, Александр Бердников, музыканты группы «Градусы», Эмин и другие.

Анастасия Стоцкая с сыномФото: Михаил ФРОЛОВ

В шоу задействованы уже известные московским любителям мюзиклов Антон Деров, Евгения Василенко, Игорь Портной, Ксения Россомахина, Евгений Василенко и совсем юные актеры. Музыку написал Александр Еловских. Хореограф шоу - Сергей Мандрик, художественный руководитель балета Street Jazz. Режиссером спектакля стала Наталья Рослан. Создатели мюзикла «Мечтатели» - Crocus Production и Жара Live.

Спектакль будет идти в Vegas City Hall до 28 марта.

Подробности: www.thedreamersshow.ru