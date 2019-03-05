2019-03-05T14:34:58+03:00
Здоровье

Кариес и пародонтит вызывают рак толстой кишки

Американские ученые заявили о смертельной опасности проблем с зубами
Ольга ЛИБГАРДТ
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Предотвратить страшную болезнь поможет тщательная гигиенаПредотвратить страшную болезнь поможет тщательная гигиенаФото: Дарья МИТРОФАНОВА
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Часто встречающаяся в полости рта бактерия, которая участвует в процессе кариеса и пародонтита, ускоряет рост рака толстой кишки. Предотвратить страшную болезнь поможет тщательная гигиена.

Ученые Колумбийского университета в США выяснили, что в культуре здоровых клеток толстой кишки отсутствует белок аннексин A1. Последний стимулирует рост злокачественной опухоли, сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В настоящее время ученые работают над выявлением агрессивных видов рака с помощью этого белка в качестве биомаркера. Кроме того, аннексин А1 рассматривается как основа для новых препаратов.

В ходе эксперимента с участием мышей исследователи установили, что ингибирование активности аннексина мешало бактерии Fusobacterium nucleatum активировать сигнальные пути, способствующие развитию рака, и замедляло разрастание новообразований. Ученые также проанализировали наборы данных о РНК более 400 пациентов с первичным раком кишечника.

Повышенная активность аннексина А1 была связана с наихудшим прогнозом вне зависимости от пола, возраста и стадии развития опухоли. Эксперты определи, что порядка трети случаев колоректального рака связано с повышением концентрации F. Nucleatum. При этом подобные опухоли - наиболее агрессивные и чаще других приводят к летальному исходу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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