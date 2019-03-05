Разделяй и экономь!

НА НАС ЗАРАБАТЫВАЮТ?

В январе текущего года заработала «мусорная» реформа, благодаря которой проблема раздельного сбора мусора встала еще острее. Мы живем в 21 веке и экологическая ситуация в мире, да и в нашей стране в частности ухудшается. И речь идет не только о выбросах в атмосферу или загрязнение воды. Чаще всего виновниками ухудшения экологии того или иного региона выступают местные жители. Несмотря на попытки властей и общественников ситуацию переломить, пока удается сделать немногое. И помощь самих жителей мегаполисов и малых городов очень важна. К сожалению, часто можно видеть, как жильцы домов, выбрасывая мусор, игнорируют контейнеры для пластика и макулатуры. Хотя вывоз таких категорий мусора экономит средства самих же горожан. Бытует мнение, что раз переработка мусора это прибыльный бизнес, значит, можно поступать так, как душа велит – бросать все в один контейнер, ведь самому жильцу за это не доплачивают. Хотя эта позиция – великое заблуждение:

- Объяснять, что нужно спасать природу многим просто бессмысленно, - комментирует Андрей Яблончук, руководитель группы компаний «Макулатура-24». – Но люди умеют считать деньги, и когда происходит существенная экономия на оплате за вывоз ТКО, то жильцы и сотрудники предприятий, начинают бросать мусор раздельно, в специализированные контейнеры. Уменьшается объем общего вывозимого мусора, за счет того, что часть его сортируется. Пластик и макулатура вывозится бесплатно по мере заполнения контейнеров, а значит, оплата за вывоз бытового мусора существенно может снижаться.

НАВОДИМ ПОРЯДОК

Региональный оператор проблему знает не понаслышке, и решает ее всеми доступными способами:

- В ближайшее время мы планируем построить сортировочную линию, провести реконструкцию полигона, - комментирует Илья Ильин, директор ООО «Красноярская рециклинговая компания», региональный оператор по работе с ТКО. – К сожалению, не у всех горожан еще есть понимание, что именно нужно разделять и как это правильно делать. Однако разъяснительная работа, которая проводится нами в детских садах и школах должна принести свои плоды в скором времени.

Цель мусорной реформы – формирование новой бытовой культуры в обществе. Кроме того, изменения законодательства должны навести порядок и повысить прозрачность в сфере, которая много лет была крайне непрозрачной и криминализированной. В каждом субъекте были выбраны региональные операторы – частные компании, которые будут отвечать за вывоз, сортировку, утилизацию и захоронение мусора. Теперь у россиян есть реальная возможность контролировать все процессы, связанные с избавлением от мусора. Люди точно будут понимать, с кого спросить за качество этой услуги. Государство предпринимает все эти меры с целью навести порядок в этой сфере и окончательно победить «мусорную мафию».

ОТВЕТСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ

Но все же, начинать стоит с себя. Так, на всех объектах Зимней универсиады, которая проводится со 2 по 12 марта в нашем городе, установлены контейнеры по раздельному сбору мусора. Их содержимое доставляется в центр переработки вторсырья. Там их измельчают и прессуют для дальнейшего производства полимерных изделий методом древесно-полимерного литья. Глубокая переработка пластика в больших объемах сосредоточена в Новосибирске, Омске и за Уралом – большинство красноярских заготовителей именно туда везут пластиковое вторсырье в виде «дробленки» или прессованных брикетов. На этих заводах из него делают гранулы, которые потом используются для производства новых изделий – от пластиковых бутылок до стройматериалов, канализационных люков, утеплителей и т. д. Всем известный синтепон – это и есть тончайшие нити из ПЭТ. Однако небольшое производство, которое успешно осваивает огромные объемы, находится вблизи краевого центра – в Дивногорске:

- Из пластиковых отходов мы производим порядка восьмидесяти наименований мебельной фурнитуры, элементов городского благоустройства, детских площадок, которые отправляются по всей стране, - рассказывает генеральный директор Дивногорского завода полимерных изделий Анатолий Бекмурзаев. – Мы работаем с Казахстаном, Крымом, Дальним Востоком, Хакассией, Краснодарским краем и, конечно же, нашим регионом.

В планах регионального оператора за три года достичь 60% переработки ТКО. И сделать это будет вполне реально, хватит и мощностей компании и количества пунктов переработки, главное, чтобы сами жители региона стали ответственнее подходить к решению этой проблемы.