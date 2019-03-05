Китайцы будут торговать машинами в России по интернету

Китайский гигант интернет-доставки Aliexpress с 28 марта начнет размещать объявления о продаже автомобилей Chery (марка, разумеется, тоже китайская). Продавцом выступит официальный импортер «Чери Автомобили Рус».

Автодилер обещает, что интернет-покупатели получат «специальные условия». Но пока не разглашается, о чем идет речь конкретно: будут ли это скидки, или бонусы в виде ковриков в подарок, или что-то еще.

- На Западе продажи автомобилей через интернет гораздо популярнее, чем у нас, - рассказал «КП» директор филиала Авилон Hyundai Дмитрий Макарычев. – В Британии есть две точки полной цифровой продажи Hyundai – люди через интернет заполняют заявку, оплачивают, а новую машину потом привозят к дому. Но в России покупателям по-прежнему важно сначала посидеть в машине перед тем, как отдать за нее деньги.

По мнению Макарычева, успех продаж авто на Aliexpress будет зависеть от количества сопутствующих услуг.

- Многим же надо оформить кредит, сделать страховку, купить сразу какое-то дополнительное оборудование. Можно будет это сделать на Aliexpress? Узнаем 28 марта, - добавил специалист.

Кстати, это не первый случай, когда в России автодилеры пытаются наладить он-лайн продажи. Но предыдущие попытки особого успеха не имели, потому что наши люди пока психологически не готовы отправить с компьютера непонятно кому миллион рублей.