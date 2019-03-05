2019-03-05T15:24:28+03:00
Экономика

Китайцы будут торговать машинами в России по интернету

С 28 марта объявления о продаже авто появятся на Aliexpress
Олег АДАМОВИЧ@OAAdamovich
Поделиться:
Комментарии: comments3
В конце марта на Aliexpress появятся автомобили CheryВ конце марта на Aliexpress появятся автомобили CheryФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Китайский гигант интернет-доставки Aliexpress с 28 марта начнет размещать объявления о продаже автомобилей Chery (марка, разумеется, тоже китайская). Продавцом выступит официальный импортер «Чери Автомобили Рус».

Автодилер обещает, что интернет-покупатели получат «специальные условия». Но пока не разглашается, о чем идет речь конкретно: будут ли это скидки, или бонусы в виде ковриков в подарок, или что-то еще.

- На Западе продажи автомобилей через интернет гораздо популярнее, чем у нас, - рассказал «КП» директор филиала Авилон Hyundai Дмитрий Макарычев. – В Британии есть две точки полной цифровой продажи Hyundai – люди через интернет заполняют заявку, оплачивают, а новую машину потом привозят к дому. Но в России покупателям по-прежнему важно сначала посидеть в машине перед тем, как отдать за нее деньги.

По мнению Макарычева, успех продаж авто на Aliexpress будет зависеть от количества сопутствующих услуг.

- Многим же надо оформить кредит, сделать страховку, купить сразу какое-то дополнительное оборудование. Можно будет это сделать на Aliexpress? Узнаем 28 марта, - добавил специалист.

Кстати, это не первый случай, когда в России автодилеры пытаются наладить он-лайн продажи. Но предыдущие попытки особого успеха не имели, потому что наши люди пока психологически не готовы отправить с компьютера непонятно кому миллион рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Олег АДАМОВИЧ

 
Читайте также
«Россети» за три года перейдут на электронное управление электросетями
Крупнейшая энергокомпания в мире ПАО «Россети» намерена в течение трех лет разработать электронную систему управления электросетями, чтобы исключить человеческий фактор и снизить аварийность, заявил глава компании Павел Ливинский
Кому мешают «молочные реки» из Беларуси в Россию?
В середине февраля наши страны подписали «дорожную карту» на 2019 год по снятию взаимных ограничений в поставках продукции животноводства. Как это будет происходить, и почему до сих пор внутри Союзного государства барьеры затрагивают целые отрасли
Новости 24
МИД Чехии отказался комментировать инцидент с российским дипломатом
Нобелевские премии по литературе 2018 и 2019 вручат в этом году
Премьер Болгарии сообщил о крайне негативном влиянии антироссийских санкций
Валентина Матвиенко: конкурс «Лидеры России» поможет бороться с утечкой мозгов
Туск поддержал предложения Макрона по обустройству Европы
Ученые рассказали о пользе прохождения 10 тысяч шагов в день
Для банков разработают стандарт по продаже рискованных финансовых продуктов населению
Chanel покажет последнюю коллекцию кутюрье Карла Лагерфельда
Счетная палата РФ признала господдержку молодых ученых малоэффективной
Песков: обсуждавшийся Путиным и Нетаньяху формат группы по Сирии будут прорабатывать
СБУ проводит обыски в квартире оппозиционного журналиста Скачко
Италия высказалась против санкций в отношении России и за ее участия в ПАСЕ
На Симферопольском шоссе загорелся грузовик
Москалькова попросила комиссара ОБСЕ помочь журналисту Вышинскому
В Кремле заявили, что Россия готова к торговле с Белоруссией в рублях
Российского дипломата не пустили в Чехию «по соображениям безопасности»
Умер Клаус Кинкель, занимавший пост главы МИД Германии в 90-х
Собянин: «В Москве установят мемориальную доску Иосифу Кобзону»
В марте Минфин РФ в 1,5 раза увеличит затраты на приобретение валюты
Слушание по делу российского "хакера" Никулина состоится 12 марта в США