В Москве врачи извлекли из носа двухлетней девочки зуб ее бабушки

В это сложно поверить, но московские врачи достали из носа двухлетней девочки зуб ее бабушки. Об этом «Комсомольской правде» подтвердили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

- Врачи скорой помощи доставили в ДГКБ №9 им. Г.Сперанского двухлетнюю девочку с жалобами на затрудненное дыхание в правой половине носа. Во время передней риноскопии специалист обнаружил в носу ребенка инородный предмет бело-желтого цвета, - рассказывают в Департаменте здравоохранения Москвы.

Инородным предметом оказался зуб. Нет, не девочки. Искусственный зуб потеряла бабушка. А маленькая девочка, как многие дети, нашла неизвестный предмет на полу и попробовала. Несъедобно. И стала играться с зубом. Доигралась так, что запихнула его себе в нос.

О потере зуба бабушка поняла только в больнице, куда попала ее внучка. Женщина посмотрела на съемный протез и поняла, что зуб откололся. Внучка тоже не говорила, что ей что-то мешает в носу. Никто не придал значения, пока ситуация не стала критичной. Малышка стала тяжело дышать. Еще несколько дней и могло произойти удушье.

Врач-оториноларинголог Ольга Ряднова говорит, что после удаления зуб источал неприятный запах. А это говорит о том, что он находился в полости носа девочки не менее недели.

- Инородный предмет располагался практически у входа в носоглотку. В этом случае есть опасность его перемещения в верхние дыхательные пути, что может привести к асфиксии (удушье), - рассказала врач-оториноларинголог высшей квалификационной категории больницы им. Г.Сперанского Ольга Ряднова.

В департаменте здравоохранения сказали, что девочку уже выписали из больницы.