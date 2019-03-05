СК России заказал у ученых приборы для поиска живых в лесу, и мертвых под землей и водой

В Следственном комитете (СК) России заявили о совместной работе с учеными Российской Академией наук (РАН). Это сотрудничество должно привести к созданию абсолютно новых приборов, которые будут помогать следователю, криминалисту и эксперту в повседневной работе.

Эти приборы должны будут "обнаруживать, изымать и исследовать следы преступлений и иные объекты, имеющие доказательственное значение". Так говорится в соглашении.

- Ключевое направление научного обеспечения деятельности ведомства - поиск и внедрение в повседневную работу новых образцов отечественной криминалистической техники, лабораторного аналитического оборудования и расходных материалов, а также импортозамещение тех из них, которые производятся за рубежом, - пояснила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Следователи и ученые пока договорились провести исследования по трем направлениям.

Ученым придется разработать методы поиска "живых лиц в различных ландшафтных, температурных и погодных условиях с использованием беспилотных летательных аппаратов и с помощью различного навесного оборудования".

"Актуальность этого исследования связана с тем, что в России до 1000 человек ежегодно погибают в лесу или иной безлюдной территории, не найдя помощи. Несмотря на то, что нами уже активно применяются беспилотные аппараты, поиск людей в летнее время затруднен", - пояснила Светлана Петренко.

Речь идет о гражданском аналоге тепловизора и прибора ночного видения, который можно будет использовать на небольшом беспилотнике.

Также от ученых ждут разработок новых "приборов, реагентов и технологий для определения генетического и эпигенетического разнообразия человека и других организмов для целей криминалистики".

"Это должно позволить по найденному на месте преступления ДНК неизвестного преступника составить его портрет с конкретными поисковыми признаками. Полученный таким образом ДНК-профиль может содержать информацию о его этногеографическом происхождении, цвете глаз и волос, размерах и форме частей тела и лица, различных заболеваниях", - говорится в документе.

У преступников есть поговорка: "Нет тела - нет и дела". И действительно, наиболее опытные делают все, чтобы скрыть после убийства тело.

Например, поиск утопленников - самая сложная задача для криминалистов: вода в большинстве мелких водоемов мутная. Существующие методы поиска дают результат только в частных случаях. Поэтому российским ученым поручили создать "электронных ищеек", которые могли бы искать и находить человеческие тела и останки под водой и землей.

Как стало известно "Комсомолке", наряду с проведением совместных научно-практических мероприятий СК России и РАН создадут научно-технический совет, в который войдут ученые-криминалисты и академики. А одной из форм сотрудничества станет своего рода "мозговой штурм" ученых и практиков сыска для решения конкретных задач.