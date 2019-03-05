В Германии арестован Доктор Допинг

Европа, которая неоднократно обвиняла российских спортсменов в употреблении допинга, сама столкнулась с той же проблемой. В Германии разгорается крупнейший допинг-скандал, который готов перерасти в международный. И в нем замешаны десятки людей — от спортсменов и тренеров до врачей и чиновников.

Все вскрылось во время Чемпионата мира по лыжным видам спорта в австрийском Зеефельде. Тогда в ходе антидопингового рейда под кодовым названием «Кровопускание» полиция Австрии и ФРГ задержала пять спортсменов: австрийцев Доминика Бальдауфа и Макса Хауке, эстонцев Андреаса Веерпалу и Карела Таммъярва и казахстанца Алексея Полторанина. За время расследования выяснилось, что лыжники сотрудничали с немецким спортивным врачом Марком Шмидтом, который помогал им достигнуть необходимой формы и заветных результатов.

Задержание Шмидта не заставило себя долго ждать. Он был арестован вместо с двумя помощниками в немецком городе Эрфурт. Во время допросов врач признался, что сотрудничал с пол сотней спортсменов со всего мира. Все необходимые процедуры и распространение допинг-препаратов проходили через его клинику. Таким образом в год на незаконном обороте допинга он мог получать от 400 до 900 тыс. евро.

- Я уже слышал сумму в 5 тыс. евро, о которой сообщали СМИ. Однако суммы, возможно, были несколько больше — от 8 до 15 тыс. евро. Согласно нашим выводам, они оплачивались не за год, а за сезон. Это был комплексный пакет. Во время обысков мы изъяли документы как минимум на 40 атлетов из шести разных видов спорта. Они помечены аббревиатурами и кодами, пока их имена разглашаться не будут, - сказал следователь немецкой прокуратуры Кай Грэбер.

Но допинг-врач действовал не в одиночку — его покрывал отец — Ансгард Шмидт, бывший спортивный функционер, а ныне адвокат. Шмидт-старший долгое время был членом совета директоров Ассоциации лыжников ФРГ и спортивной организации федеральной земли Тюрингии. Он был арестован вместе с сыном. Полиция не исключает, что благодаря знакомствам Шмидта-старшего в допинг-системе участвовали десятки немецких спортивных чиновников.