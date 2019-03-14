Цель - накопить на пенсию

В феврале группа депутатов внесла в Госдуму законопроект. Его суть - «Давайте разрешим передавать пенсию по наследству». Идея хорошая. Мало кто из россиян стал бы отказываться от такой щедрости властей. Вот только вряд ли инициативу поддержит большинство в парламенте. Во-первых, дополнительные расходы бюджета составят баснословные 6 триллионов рублей. Во-вторых, госпенсия во всем мире стоит на страховых принципах. А копить собственную прибавку к ней лучше самостоятельно. Вот она точно перейдет по наследству. Даже без помощи депутатов.

НА ГОСУДАРСТВО НАДЕЙСЯ, НО ОТКЛАДЫВАЙ САМ

Есть такой стереотип. Мол, европейцы и американцы получают большую пенсию, на которую могут путешествовать по миру. Отчасти это правда. И в США, и в Европе есть пенсионеры, получающие по несколько тысяч долларов или евро ежемесячно. Но государственная часть составляет лишь 30 - 40%. Оставшиеся две трети дохода в старости - собственные накопления.

В России негосударственные механизмы тоже есть. Во-первых, с начала 2000-х до конца 2013 года у большинства россиян формировалась накопительная пенсия по обязательному пенсионному страхованию (ОПС). Работодатели отчисляли на нее 6% от официальной зарплаты сотрудника. У многих за период действия этой системы (больше 10 лет) накопились серьезные суммы, но новые отчисления уже не производятся.

Во-вторых, действует программа софинансирования пенсии. В народе ее прозвали «тысяча на тысячу». Смысл в том, что человек самостоятельно (или с помощью работодателя) добавляет на накопительный счет тысячу рублей в месяц (или меньше), а государство прибавляет еще столько же (но не больше 12 тысяч в год). Срок программы - 10 лет. Сейчас вступить в нее уже нельзя. Софинансируются только соглашения, которые были заключены до конца 2013 года.

И в-третьих, человек может самостоятельно формировать накопительную пенсию по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО). Например, заключив договор с любым негосударственным пенсионным фондом (НПФ). По сути, это единственная возможность для накоплений на старость. Причем довольно доходная.

ВЫГОДНО ЛИ ЭТО?

Копить на пенсию можно при помощи разных финансовых инструментов. Это может быть вклад в банке или инвестиции в ценные бумаги. Все они могут приносить неплохой доход, но обладают существенным минусом. Такие вложения требуют жесткой финансовой дисциплины. Во-первых, мало кто в состоянии каждый месяц откладывать 5 - 10% от своей зарплаты. Во-вторых, эти средства легко потратить на что-то другое. Снять вклад можно за один день. Продать акции - за секунду. А вывести деньги с брокерского счета - максимум за пару дней. И в-третьих, доходность таких инструментов далеко не всегда превышает прибыль по НПО.

Так, компания «Пенсионные и Актуарные Консультации» проанализировала деятельность негосударственных пенсионных фондов за 2013 - 2017 годы. Оказалось, что в среднем накопленная доходность для клиентов составила 39,04% (см. графику). Это примерно столько же, сколько принесли рублевые вклады. При этом лидеры рынка показали более высокий результат. Так, например, НПФ «Сафмар» показал доход почти в 50% годовых (подробнее - см. графику). Это один из крупнейших фондов на российском рынке. Под управлением находится порядка 200 млрд рублей пенсионных накоплений. По этому показателю НПФ входит в топ-5 участников рынка.

- Реальная доходность пенсионных счетов еще выше, - подтверждает Евгений Биезбардис, аналитик компании «Пенсионные и Актуарные Консультации». - Нужно учитывать еще и вычет по налогу на доходы (13%, но не более 15 600 рублей в год).

Другими словами, максимальный эффект от пенсионных инвестиций можно получить, если откладывать на будущую пенсию по 10 тысяч рублей в месяц. В этом случае вы получите еще и 13% от вложенной суммы в качестве «налогового кэшбека» от государства. Нюанс: для этого вы должны иметь официальный заработок, подтвержденный справкой 2-НДФЛ.

НАДЕЖНО ЛИ?

Так сложилось, что россияне не очень доверяют финансовым инструментам, тем более долгосрочным. Но в случае с НПФ риск минимален. К деятельности фондов предъявляются повышенные требования по безопасности вложений.

- Степень надежности негосударственных фондов с 2013 года кратно выросла за счет предпринятых Банком России мер, - отмечает Евгений Биезбардис. - Завершено акционирование прежде некоммерческих фондов. Введено регулярное обязательное стресс-тестирование НПФ для оценки их устойчивости в случае возникновения «шоков» на фондовом рынке. Установлена ответственность руководителей фондов – теперь фонд отвечает за каждое инвестиционное решение или за отсутствие такового в интересах своих клиентов.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Что лучше: НПО или ИСЖ

Еще один похожий финансовый инструмент - инвестиционное страхование жизни (ИСЖ). Его активно предлагают страховые компании через банки в качестве альтернативы вкладу. Тем не менее он достаточно рискованный. Это подтверждают даже в Центробанке.

- Во-первых, доходность по ИСЖ не гарантирована, так как прибыль от инвестиций напрямую зависит от ситуации на финансовом рынке. За последние несколько лет доходность по ним оказалась ниже, чем доходность по вкладам, - объяснял недавно в интервью «Комсомолке» Михаил Мамута, глава Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России. - Во-вторых, в инвестиционном страховании жизни существует понятие «выкупная сумма». Если вы в первый год хотите забрать деньги, то вам могут отдать, например, всего 10%, во второй год – 30%, в третий – 50%, в четвертый – 70%, и только на пятый год - 100%. И в-третьих, полисы ИСЖ не застрахованы государством. Ведь их продает не банк, а страховая компания. Банк выступает только как агент. Если со страховщиком что-нибудь случится, вернуть деньги будет сложно.

Для сравнения, ЦБ оценил среднюю пятилетнюю доходность договоров ИСЖ, завершившихся в 2017 - 2018 годах, на уровне 2,4% годовых (это около 13,1% в накопленном формате). То есть доходность по НПО оказалась значительно выше, а рисков - меньше.

СПРАВКА «КП»

По данным ЦБ на конец третьего квартала 2018 года, 6,2 млн россиян сформировали 1,2 трлн рублей в рамках негосударственного пенсионного обеспечения. Средний счет - 201 тыс. рублей. При этом 1,5 млн россиян уже получают выплаты, средний размер которых - 3334 рубля в месяц.

По данным ПФР, средний размер пенсии сейчас составляет 15,4 тыс. рублей. При этом разница в доходах у пенсионеров большая. Кто-то получает на уровне прожиточного минимума (в среднем 9 тысяч по стране), а кто-то - 20 - 25 тысяч. Конкретная сумма зависит от стажа, накопленных баллов и возраста.

ГРАФИКА