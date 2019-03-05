Цифровая экономика: в России выдан 7-миллионный больничный

В начале этой недели, 4 марта, в областной инфекционной клинической больнице им. А.М. Ничоги в Астрахани был выдан 7-миллионный электронный больничный лист. Всего по последним данным Фонда социального страхования (ФСС РФ) в России оформлено 7 млн 015,5 тысяч цифровых больничных листов.

На первом месте по количеству выданных электронных больничных находится Республика Татарстан (497,1 тыс. шт.), на втором месте – Белгородская область (408,1 тыс. шт.), на третьем – Кемеровская область (343,0 тыс. шт.).

По доле выданных электронных листков нетрудоспособности от общего количества выданных больничных лидирует Белгородская область – 52,4 %, затем идут Республика Мордовия – 48,6 % и Чеченская Республика – 47,8 %.

На данный момент электронные больничные листы выдают более 7 тыс. медицинских организаций, то есть свыше 60 % от общего количества поликлиник и больниц в России.

Как сообщает пресс-служба ФСС РФ, самыми активными медицинскими организациями с наибольшим количеством выданных электронных больничных сейчас являются Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница (31,0 тыс. шт.), Белгородская центральная районная больница (29,2 тыс. шт.) и Губкинская центральная районная больница (26,4 тыс. шт.).