Московский школьник, который спас мужчину в самолете, пришел к министру здравоохранения со своей аптечкой

16-летний Богдан Рудик не скрывает - он теперь знаменитость. У журналистов он нарасхват. Такой популярности парень и сам не рад, признается, что из-за бесконечных интервью учиться некогда.

В новости ученик московской школы №1573 попал после того как 25 февраля вытащил с того света 30-летнего пассажира рейса "Сочи- Москва". Мужчине стало плохо прямо в воздухе. Едва услышав голос пилота, с призывом откликнуться медикам, которые есть на борту, Богдан бросился на помощь. К тому времени мужчина был без сознания, из носа шла кровь. Парень с ходу очистил пассажиру ротовую полость и гортань от кровяных масс и начал проводить сердечно-легочную реанимацию. Богдану помогали два бортпроводника. На счастье, в самолете оказался дыхательный мешок Амбу — устройство, состоящее из самонадувного баллона и маски. Дальше больше. Школьник сумел поставить верный диагноз и заявил, что у мужчины предынфарктное состояние.

- Есть необходимость в экстренной посадке самолета? - поинтересовался старший пилот у школьника.

- Да!- уверенно заявил Богдан и оказался прав.

Самолет приземлился в Воронеже, где мужчину уже ждали профессиональные медики. Диагноз, который сходу поставил школьник подтвердило первое же ЭКГ.

Правильно оказывать первую медицинскую помощь парень научили в школе. В сентябре Богдан выбрал обучение в профильном медицинском классе. К стандартным урокам прибавились дополнительные часы по химии и биологии, а еще новый предмет: "основы оказания первой медицинской помощи". Конечно, диагностике детей в там не учат, но Богдан и после уроков не расстается к энциклопедиями и другими книгами на медицинскую тематику.

Слава о парне, который в свои 16 даст фору опытному медику, докатилось до Министерства здравоохранения. На чаепитие школьника и его маму пригласила сама Вероника Скворцова. Официальная часть длилась недолго. Министр выручила Богдану благодарность и принялась расспрашивать парня:

- Мне самой приходилось действовать в нестандартных ситуациях. Спасала людей в самолетах и поездах. Стыдно признаться, но есть такие врачи, которые за стенами медучреждения забывают о клятве Гиппократа. Они могут читать книгу пока рядом кому-то плохо. Ты раздумывал прежде чем помочь?

- Что тут раздумывать, если человеку плохо. Я знал, что нужно делать и просто действовал. Думаю, всем мои одноклассники с этим справились бы. Нас хорошо подготовили к таким ситуациям. И страха совсем не было. Я рад, что смог ему помочь. У него семья, дети. Мы потом с ним общались, все благополучно для него закончилось. Можно сказать, что уже здоров.

Богдан Рудик и министр здравоохранения Вероника Скворцова.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Советую тебе поступать в медицинский вуз. Уже думал о выборе будущей профессии?

- Я пока не определился. Это будет либо медицинский факультет или химико-биологический.

Вероника Скворцова пожелала школьнику успехов в учебе и подарила ему книгу. Богдан к министру тоже пришел не с пустыми руками. В рюкзаке парня была аптечка. Школьник признался "Комсомолке", что после того случая в самолете без нее не выходит из дома.

- Я понимаю, что это Минздрав, но тут тоже люди работают и неизвестно, с кем через минуту может беда случиться. А у меня тут все самое необходимое: бинты, жгуты, ножницы и небольшой запас медицинских препаратов. Вот видите, все помещается в такую небольшую сумочку, - показал свою аптечку школьник.

Укомплектовать аптечку школьнику помогла мама. Илона Рудик была на том самом борту самолета. Женщина призналась,что не ожидала такого от сына. Теперь она мечтает, чтобы он стал врачом.

- Я росла без родителей. Воспитывала меня бабушка - хирургическая медицинская сестра. Все свое детство я провела в операционных, но врачом так и не стала. Думаю, Богдан исполнит эту мою детскую мечту, - выразила надежду Илона.

- Мама, да ты не волнуйся, вот видишь уже руки холодные. Будем дома тебе давление измерять, - перебил родительницу Богдан.

Что же, похоже, Богдан хоть и признается, но с профессией уже определился. Кто знает, возможно уже скоро газеты снова о нем напишут как о талантливом хирурге или одаренном ученом.

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