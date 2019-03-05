2019-03-05T18:23:55+03:00
Телевизор

Почему надо смотреть новый исторический сериал "Имя розы"

Роман Умберто Эко, по которому сняли сериал, находится на 14-м месте в списке ста лучших книг XX столетия
Галина СЕРОВА
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Роль главного героя досталась американскому актеру итальянского происхождения Джону ТуртурроРоль главного героя досталась американскому актеру итальянского происхождения Джону ТуртурроФото: кадр из фильма
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Действие происходит в 1327 году в монастыре на северо-западе Италии, куда прибывают влиятельный монах-францисканец Вильгельм Баскервильский и его спутник, молодой послушник Адсон. Монахи должны организовать переговоры для представителей папы Иоанна XXII и ордена, который собираются признать еретическим. Однако в монастыре – мощной крепости, отгороженной от мира и посетителей, происходит загадочное убийство. В ходе расследования, которое начинает Вильгельмм и его послушник, они сталкиваются со странными и подозрительными событиями.

Роман Умберто Эко попал на 14 строчку в списке ста лучших книг XX столетия, составленном авторитетным французским изданием «Le Monde». Произведение стало первым «интеллектуальным бестселлером» и положило начало популярнейшему жанру исторических детективов.

Сериал «Имя Розы» - проект совместного производства Италии и Германии с бюджетом в 26 миллионов долларов. Основные съемки проходили в Риме и нескольких исторических областях Италии. Роль главного героя досталась американскому актеру итальянского происхождения Джону Туртурро («О, где же ты, брат?», «Большой Лебовски» «Трансформеры», «Под маской жиголо»), который воплотил образ францисканца Вильгельма Баскервильского. Его юного спутника играет молодой немецкий актер Дамиан Хардунг (звезда национальной версии сериала «Красные браслеты»). Уже в именах персонажей заложена забавная отсылка к истории Шерлока Холмса – собаке Баскервилей и доктору Ватсону.

На роль инквизитора в проект пригласили хорошо известного российским зрителям английского актера Руперта Эверетта (сериал «Тихий Дон», фильмы «Свадьба лучшего друга», «Идеальный муж»). Роль настоятеля монастыря, в котором происходят таинственные события, досталась Майклу Эмерсону (сериалы «В поле зрения», «Остаться в живых», «Стрела»).

Режиссер проекта Джакомо Баттиато хорошо знаком с католической историей и культурой, в 2005 и 2006 годах он работал над телевизионной драмой «Кароль. Человек, ставший Папой Римским» и биографией «Кароль – Папа Римский». Известно также, что съемочную площадку посещал Стефано Эко, сын покойного писателя.

Зрители смогут смотреть сразу по два эпизода этого исторического детектива каждую неделю в онлайн-кинотеатре ViP Play и на телеканале ViP Premiere.

ИСТОЧНИК KP.RU

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